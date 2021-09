A promoter e influencer Flavia Costa dita tendência de cabelos para próxima estação

A promoter e influencer carioca, Flavia Costa, sempre surgi com novo visual assinado pelos top cabeleireiros de Recife, Diego Jaboatão e Gilberto Bruno

Mudar é sempre bom e melhor ainda quando o processo de mudança dos fios passa pela mão de ótimos profissionais. Um ótimo exemplo é o novo visual da promoter e influencer carioca Flavia Costa. A influencer escolheu a dupla de top cabeleireiros para cuidar de suas madeixas e o resultado tem sido assunto nas rodas mais badaladas do eixo Rio – São Paulo.





O segredo de Flávia, além de todo seu approach, ao lançar tendências entre suas seguidoras



Flávia já é conhecida por sua simpatia, alto astral e por influenciar uma série de mulheres devido ao seu estilo próprio, está sempre mudando o visual. Já surgiu de tranças, de cabelos castanhos, loira e agora ostenta uma franja e cabelos longos com tonalidades de tons dourados. O resultado é um visual mais iluminado, moderno e que se conecta muito com nossa próxima estação, a primavera.



O segredo de Flávia, além de todo seu approach, ao lançar tendências entre suas seguidoras, são as mãos dos cabeleireiros recifenses, Diego Jaboatão e Gilberto Bruno. Especialistas em loiras, o resultado do trabalho da dupla é sempre muito atual, transformando os cabelos de suas clientes digo de capas de revistas. No salão, além de especialista em loiras, também conta com o processo de extensão em fita adesiva e microcápsulas de queratina. O studio fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 7634, Jaboatão dos Guararapes – Recife.

A influencer escolheu a dupla de top cabeleireiros para cuidar de suas madeixas e o resultado tem sido assunto nas rodas mais badaladas do eixo Rio – São Paulo



E as perguntas que não querem calar: Qual será a próxima transformação da Influencer Flavia Costa e qual nova tendência ela lançará para suas seguidoras?