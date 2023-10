Flávia Bernardino: a jornada de uma empresária determinada que está fazendo história no marketing empresarial

A empresária se descobriu no marketing empresarial e médico, tornando-se uma das maiores referências do ramo no país

Flávia Bernardino é uma empresária que tem conquistado destaque no mundo do marketing médico e corporativo, mas sua jornada para o sucesso foi longa e repleta de desafios. Nascida em Diadema e criada em Itaquaquecetuba, município de São Paulo, Flávia veio de uma família simples, onde seus pais eram trabalhadores assalariados.

Desde cedo, Flávia demonstrou determinação e ambição. Mesmo diante das incertezas e comentários desencorajadores, ela decidiu seguir seu sonho de estudar jornalismo. Sua mãe, embora preocupada, sempre incentivou Flávia a estudar, e mesmo tendo frequentado escolas públicas durante toda sua vida, Flávia considera que a qualidade do ensino não afetou seu crescimento.

Inicialmente, Flávia sonhava em se tornar arquiteta, inspirada pelo trabalho de seu pai na construção civil e seu talento para o acabamento de projetos. No entanto, ela não estava interessada em seguir uma carreira como engenheira e optou por estudar design de interiores na ETEC. Embora tenha trabalhado por algum tempo como designer, ela logo percebeu que esse não era o trabalho que melhor se adequava ao seu perfil.

Flávia também trabalhou em lojas de design, atuando como vendedora de produtos de luxo. No entanto, seu desejo por uma carreira mais gratificante a levou a explorar outras áreas. Foi durante esse período que ela começou a estudar Recursos Humanos e ainda fez uma pós-graduação em administração de empresas.

Flávia ingressou no jornalismo aos 26 anos. Durante a faculdade, ela começou a trabalhar com assessoria de imprensa e relações-públicas para alguns partidos políticos em São Paulo, mas logo percebeu que essa não era sua verdadeira vocação. Após completar o curso de jornalismo, Flávia se especializou em comunicação e marketing.

Em busca de sua paixão, Flávia trabalhou por um tempo com Gleyce Persil filha do renomado cabeleireiro Paulo Persil, especialista em penteados e famoso por atender celebridades da TV Globo. No entanto, sua trajetória a levou a atender profissionais da área da saúde, assumindo a coordenação de digital em uma grande agência em São Paulo. O que a levou a perceber uma demanda reprimida no mercado de marketing, a dificuldade que profissionais da área da saúde e empresas ligadas a saúde, tinham em contratar agências antenadas ao que acontecia no setor e com conhecimento das regras de marketing e divulgação desse mercado.

Com base em sua experiência em marketing, Flávia fundou a Attend Comunicação e Marketing, comemorando sua atuação e o público que considera o melhor para se trabalhar. Ela se especializou ainda mais na área, completando cursos do Google, como Performance e Anúncios, Marketing Digital, Audiovisual e Copywriting, para compreender profundamente o marketing médico e corporativo.

Hoje, Flávia é diretora e presidente da agência que fundou com seu sócio, Wiliam Mota. Wiliam, com formação em administração, pós-graduado em gestão de negócios, com vasta experiência como executivo do mercado financeiro, consultoria empresarial, colaborou com o crescimento e desenvolvimento de grandes empresas gerando resultados e sustentabilidade, a frente da Attend Comunicação & Marketing trouxe um valioso conhecimento sobre gestão contribuindo para o sucesso da agência.

A Attend Comunicação e Marketing rapidamente identificou uma lacuna no mercado, percebendo que as agências de marketing eram geralmente genéricas e não atendiam adequadamente às necessidades da área médica ou corporativa. A agência completou recentemente 10 anos de história e agora atende grupos de saúde, profissionais da área e o mercado empresarial em todo o Brasil.

O foco da agência está em oferecer um marketing de qualidade que se traduza em conversão, não apenas em seguidores, visando a rentabilidade para seus clientes. Além dos serviços de marketing, a agência também atua como uma plataforma de negócios chamada Grupo Attend, oferecendo suporte em áreas como recursos humanos, finanças e contabilidade e consultoria empresarial, auxiliando seus clientes a estruturarem e modernizarem seus negócios.

Flávia Bernardino e sua equipe têm grande expertise em gestão de mídias, produção audiovisual, criação gráfica, assessoria de imprensa, estratégia e performance, bem como relações-públicas. Embora atenda todo o Brasil, a agência prioriza estar próxima de seus clientes para resolver problemas com qualidade e eficácia.

O sucesso da Attend Comunicação e Marketing é o resultado da determinação e visão empreendedora de Flávia Bernardino, que superou desafios ao longo de sua jornada e se tornou uma referência no marketing empresarial, contribuindo para o crescimento e sucesso de empresas em todo o país. Seu compromisso com a qualidade e a excelência é evidente em cada projeto que a agência realiza, e seu futuro promete ser ainda mais brilhante.