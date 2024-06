Flávia Alessandra revela que sofre com insônia na menopausa; veja alimentos para driblar o sintoma

Recentemente, a atriz Flávia Alessandra completou 50 anos e, cada vez mais, ela tem aberto o coração para falar sobre a nova idade e a chegada da menopausa: “Depois de madura, eu dei para ter insônia, olha isso. Nunca tive, minha mãe sempre teve. Fiz 50 anos e venho consultando médicos, entendendo, pesquisando sobre a menopausa. Eu sempre soube sobre o calorão. Agora, insônia, realmente eu não sabia. Vocês sabiam que um dos sintomas da menopausa pode ser insônia?”, perguntou a atriz.

A insônia é um dos sintomas mais comuns experimentados por mulheres nesta fase, afetando significativamente sua qualidade de vida. Durante esse período de transição hormonal, muitas delas enfrentam dificuldades para dormir, o que pode levar a consequências negativas para a saúde física e mental. De acordo com uma pesquisa realizada pela Plenapausa, empresa que visa levar informação, cuidado e tratamento para mulheres, cerca de 84% das pessoas nessa fase encontram dificuldades para dormir.

Para a CEO e fundadora da femtech, Márcia Cunha, entender o que está acontecendo e saber como controlar a falta de sono é fundamental para viver bem. “Para lidar com a insônia na menopausa, é essencial que as mulheres adotem estratégias de autocuidado e busquem orientação médica. Medidas como a prática de técnicas de relaxamento, a criação de um ambiente propício para o sono e a consulta a profissionais de saúde especializados podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e promover o bem-estar durante essa fase de transição hormonal,” diz.

Alimentos que combatem a insônia na menopausa

Aveia: além de conter fibras, contém fitomelatonina, que favorece uma boa noite de sono

Soja: rica em fitoestrogênios, que têm uma estrutura similar ao estrogênio humano. Esses compostos podem ajudar a equilibrar os hormônios durante a menopausa, reduzindo os sintomas que interferem no sono, como as ondas de calor e os suores noturnos.



Banana: excelente fonte de triptofano, um aminoácido que é convertido em serotonina e melatonina no corpo. Esses hormônios são fundamentais para regular o humor e o ciclo do sono, promovendo uma noite de sono mais tranquila.



Salmão, sardinha e atum: são ricos em ômega-3, um ácido graxo essencial com propriedades anti-inflamatórias. O ômega-3 pode melhorar a qualidade do sono e reduzir a ansiedade.



Sementes de Abóbora: essas sementes são uma boa fonte de magnésio e triptofano, ambos importantes para a saúde do sono. O magnésio ajuda a relaxar os músculos e a acalmar a mente, enquanto o triptofano é convertido em melatonina, o hormônio do sono.



Chá de Camomila: conhecido por suas propriedades calmantes, pode ajudar a relaxar o corpo e a mente, promovendo um sono mais reparador. Beber uma xícara de chá de camomila antes de dormir pode ser uma excelente prática para combater a insônia

Entender as razões por trás da insônia durante a menopausa é essencial para oferecer apoio adequado às mulheres que enfrentam esse desafio. Com abordagens cuidadosas e tratamentos personalizados, é possível ajudar as mulheres a superarem as dificuldades do sono e desfrutar de uma melhor qualidade de vida durante a transição hormonal.