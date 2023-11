Fiszpan e Fernando Torquatto unem forças para criar coleção de perucas inspirada no cinema italiano

A marca carioca Fiszpan e o renomado beauty artist Fernando Torquatto se unem para trazer uma coleção de perucas que homenageia o glamour do cinema italiano

Em celebração aos seus 90 anos de história, a icônica marca carioca Fiszpan está lançando uma coleção exclusiva de perucas em colaboração com o renomado beauty artist Fernando Torquatto. Essa parceria única resultou em cinco novas versões de perucas que encapsulam o glamour do cinema italiano e incorporam tecnologia de ponta, cortes contemporâneos, texturas variadas, cores deslumbrantes, comprimentos diversos e uma infinidade de estilos, tudo com uma forte influência das últimas tendências de moda.

A jornada de sucesso da Fiszpan teve início nos anos 30, quando Maurício Fiszpan, um imigrante polonês, estabeleceu sua marca em um sobrado na Rua Sete de Setembro, no coração do Centro do Rio de Janeiro. O local se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade carioca, atraindo políticos, artistas e intelectuais. Maurício inovou o mercado ao criar perucas e apliques feitos à mão, que eram mais leves e antialérgicos, mantendo-se em sintonia com as técnicas e tendências mais modernas da moda.

Ao longo dos anos, a Fiszpan expandiu sua linha de produtos para incluir fivelas e prendedores de cabelo, que serviram como ponto de partida para uma gama mais ampla de acessórios femininos, englobando bolsas, chapéus, cintos e outros itens. Atualmente, Solange Fiszpan, filha de Maurício, lidera o negócio, mantendo o legado de inovação e elegância da marca.

A colaboração com Fernando Torquatto é uma celebração do pioneirismo da Fiszpan no segmento de perucas e apliques. Inspirado pelas últimas tendências da moda internacional e pelo glamour do cinema italiano, Fernando Torquatto trouxe sua visão para criar uma coleção de perucas que redefine o conceito de acessório de moda e beleza. As perucas variam em tonalidades, estilos e comprimentos, oferecendo uma experiência de beleza única para todas as pessoas.

Em seus 90 anos de existência, a Fiszpan continua a ser uma marca de destaque nas lojas de moda cariocas, tendo deixado uma marca indelével na história da moda e da beleza no Rio de Janeiro. Com essa nova colaboração, a Fiszpan reafirma seu compromisso com a inovação e a excelência, enquanto continua a encantar seus clientes com produtos de qualidade e estilo atemporal.