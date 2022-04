Finalista do Queen Stars Brasil, Diego Martins lança seu primeiro videoclipe “BOTA”

A artista disputa uma vaga no programa da HBO MAX com outras 19 competidoras e já está entre as finalistas do reality

Diego Martins, a multiartista que integra o Queen Stars Brasil, reality da HBO MAX, acaba de lançar seu primeiro videoclipe, dirigido por Lennon Silva, com a música “BOTA”. Sucesso nas redes sociais, que conta com quase 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 125 mil no Instagram, Diego revelou sua paixão pela música pop ao gravar o single “Alvo Fácil”, em parceria com Amanda Doring. Sucesso nas redes sociais, que conta com quase 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 125 mil no Instagram, Diego revelou sua paixão pela música pop ao gravar o single “Alvo Fácil” A cantora, que gosta de compartilhar seus pensamentos íntimos através de suas composições, disputa uma vaga no programa da HBO MAX com outras 19 competidoras e já está entre as finalistas do reality. Pabllo Vittar e Luísa Sonza são responsáveis por comandar o Queen Stars, que promove desafios entre as drag queens para testar suas habilidades em dança, canto e performance. Além de Queen Stars Brasil, Diego já participou do reality show X Factor Brasil, onde foi um dos finalistas, e Canta Comigo, onde ganhou o pódium de semifinalista. Entre os jurados, estão Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel. Já os mentores do programa são Bruno Barbosa (dança), Blacy Gulfier (voz), Michelly X (visagismo) e Flávio Verne (diretor artístico). Ao longo dos episódios temáticos, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas, “virando purpurina”, após apresentações coletivas e individuais. Na grande final, três competidoras serão coroadas e formarão um trio musical de drag queens. Diego Martins, a multiartista que integra o Queen Stars Brasil, reality da HBO MAX, acaba de lançar seu primeiro videoclipe Além de Queen Stars Brasil, Diego já participou do reality show X Factor Brasil, onde foi um dos finalistas, e Canta Comigo, onde ganhou o pódium de semifinalista. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE