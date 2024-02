Fim de Carnaval em grande estilo: A noite das campeãs no Camarote Allegria é encerrada ao amanhecer

Com apresentações de Dennis DJ e Banda Eva, o Camarote Allegria celebrou o encerramento do Carnaval na Sapucaí, atraindo celebridades como Diego Martins e Luciana Gimenez

O Camarote Allegria provou mais uma vez ser o ponto de encontro das estrelas na Sapucaí, encerrando o Carnaval com chave de ouro. A noite de campeãs, um espetáculo à parte, contou com as energéticas apresentações de Dennis DJ e Banda Eva, que, com o sol já despontando no horizonte, deixou a multidão em êxtase.

Celebridades de diversas áreas marcaram presença, desfrutando dos últimos momentos da festa que paralisa o país. Entre eles, Diego Martins, Amaury Lorenzo, e a sempre deslumbrante Victoria Strada, acompanhados de Luciana Gimenez e Jesus Luz, deram um brilho especial à noite. Juliane Trevisol, com sua simpatia, também esteve entre os convidados que não queriam que a festa acabasse.

As fotos capturadas por Lucas Jones são um testemunho vibrante da noite memorável que foi, trazendo um pouco da magia do Carnaval para quem não pôde estar presente. Fica, assim, o registro de uma despedida inesquecível do Carnaval 2024, no camarote que entende que a festa só acaba quando realmente termina.