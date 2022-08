Filme sobre Marighella, um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, é o vencedor do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Dira Paes e Seu Jorge ganharam o Troféu Grande Otelo de Melhor Atriz e Melhor Ator

Foram anunciados nesta quarta, 10 de agosto, os vencedores do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O destaque da noite foi o longa-metragem “Marighella”, dirigido por Wagner Moura, que recebeu oito Troféus Grande Otelo: Melhor Filme, Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem, Melhor Ator, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Som, Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino.

A cerimônia, realizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, e teve apresentação de Camila Pitanga e Silvero Pereira.

Wagner Moura Dira Paes

O Troféu Grande Otelo de Melhor Atriz foi para Dira Paes (“Veneza”) e o de Melhor Ator, para Seu Jorge (“Marighella”). Zezé Motta ganhou na categoria Melhor Atriz Coadjuvante (“Doutor Gama”) e como Melhor Ator Coadjuvante quem ganhou foi Rodrigo Santoro (“7 Prisioneiros”).

A cerimônia foi apresentada por Camila Pitanga e Silvero Pereira

O 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro homenageou as mulheres produtoras de cinema que, ao longo da história foram e são protagonistas na realização de centenas de filmes, dos mais diversos gêneros. Também foram celebrados os 60 anos do filme “O Pagador de Promessas”, dirigido por Anselmo Duarte (1920-2009), único longa-metragem brasileiro a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1962.

A 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é uma realização da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Este ano o Prêmio conta com o Apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (SEGOVI) e da RioFilme.

Troféus Grande Otelo

Os Vencedores do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022

MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO

MARIGHELLA, de Wagner Moura. Produção: Bel Berlinck, Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles por O2 Filmes e Wagner Moura por Maria da Fé.

MELHOR FILME – JÚRI POPULAR

O Auto da Boa Mentira, de José Eduardo Belmonte. Produção: Mônica Monteiro, Fátima Pereira e Luciana Pires por Cinegroup.

MELHOR DIREÇÃO

DANIEL FILHO por O Silêncio da Chuva.

MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM

WAGNER MOURA por Marighella.

MELHOR ATOR

SEU JORGE como Marighella por Marighella.

MELHOR ATOR COADJUVANTE

RODRIGO SANTORO como Luca por 7 Prisioneiros.

MELHOR ATRIZ

DIRA PAES como Rita por Veneza.

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

ZEZÉ MOTTA como Francisca por Doutor Gama.

MELHOR FILME INTERNACIONAL

NOMADLAND – Nomadland (EUA) / Documentário / Direção: Chloe Zhao. Distribuidor brasileiro: Disney.

MELHOR FILME IBERO-AMERICANO

EMA – Ema (Chile) / Ficção / Direção: Pablo Larraín. Distribuidor Brasileiro: Imovision.

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

A ÚLTIMA FLORESTA, de Luiz Bolognesi. Produção: Caio Gullane; Fabiano Gullane por Gullane, Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi por Buriti Filmes.

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

DEPOIS A LOUCA SOU EU, de Julia Rezende. Produção: Mariza Leão por Atitude Produções e Empreendimentos.

MENÇÃO HONROSA — LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO

BOB CUSPE — NÓS NÃO GOSTAMOS DE GENTE, de Cesar Cabral. Produção: Cesar Cabral e Anália Tahara por Coala Produções Audiovisuais.

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

TURMA DA MÔNICA — LIÇÕES, de Daniel Rezende. Produção: Bianca Villar, Fernando Fraiha e Karen Castanho por Biônica Filmes, Marcio Fraccaroli por Paris Entretenimento e Daniel Rezende.

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

YAÕKWA, IMAGEM E MEMÓRIA, de Rita Carelli e Vincent Carelli.

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

MITOS INDÍGENAS EM TRAVESSIA, de Julia Vellutini e Wesley Rodrigues.

MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO

ATO, de Bárbara Paz.

MELHOR MONTAGEM FICÇÃO

KAREN HARLEY, EDT por Piedade.

MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

RICARDO FARIAS por A Última Floresta.

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

HENRIQUE DOS SANTOS E ALY MURITIBA por Deserto Particular.

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

FELIPE BRAGA E WAGNER MOURA – adaptado da obra “Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo”, de Mario Magalhães – por Marighella.

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

ADRIAN TEIJIDO, ABC, por Marighella.

MELHOR EFEITO VISUAL

PEDRO DE LIMA MARQUES por Contos do Amanhã.

MELHOR SOM

GEORGE SALDANHA, ABC, ALESSANDRO LAROCA, EDUARDO VIRMOND LIMA E RENAN DEODATO por Marighella.

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

FREDERICO PINTO, ABC por Marighella.

MELHOR MAQUIAGEM

MARTÍN MACÍAS TRUJILLO por Veneza.

MELHOR FIGURINO

VERÔNICA JULIAN por Marighella.

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DOCUMENTÁRIO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV PAGA/OTT

TRANSAMAZÔNICA – UMA ESTRADA PARA O PASSADO — 1ª TEMPORADA (HBO e HBO GO) Direção Geral: Jorge Bodanzky. Produtora Brasileira Independente: Ocean Films.

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA ANIMAÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV PAGA/OTT

ANGELI THE KILLER — 2ª TEMPORADA (Canal Brasil). Direção Geral: Cesar Cabral. Produtora Brasileira Independente: Coala Produções Audiovisual.

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA FICÇAO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV ABERTA

SOB PRESSÃO — 4ª TEMPORADA (Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Produtora Brasileira Independente: Conspiração.

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA FICÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV PAGA/OTT

DOM — 1ª TEMPORADA (Amazon Prime Video) Direção Geral: Breno Silveira. Produtora Brasileira Independente: Conspiração.

MELHOR TRILHA SONORA

ANDRÉ ABUJAMRA E MÁRCIO NIGRO por Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente.