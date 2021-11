Filme sobre filantropo que salvou mais de 1 milhão de judeus está sendo gravado no Brasil

O nome do longa é “Barão Hirsch – O judeu de quatro irmãos”

O cinema brasileiro está cada vez conquistando mais espaço no cenário mundial. Um dos filmes que promete ajudar nesse crescimento em 2022 é “Barão Hirsch – O judeu de quatro irmãos”. O longa está sendo produzido no Brasil pelo diretor Osnei de Lima.



O diretor revelou que já recebeu convites para exibir o filme em vários países

A ideia de transformar a história de Barão Hirsch em um filme começou em 2005, quando Osnei começou a estudar a vida de Quatro Irmãos, que é uma cidade judaica no interior do Rio Grande do Sul. “Eu tive a ideia do roteiro e comecei a pesquisar. Descobri que o personagem central do filme foi um grande homem que retirou os judeus do Leste Europeu no final de 1980 e mandou para vários cantos do mundo, inclusive para o Rio Grande do Sul”.



O longa está sendo produzido no Brasil pelo diretor Osnei de Lima

O diretor trabalhou no roteiro, mas acabou deixando a história de lado em um momento, mas retornou com a ideia em 2016. “Estudei novamente o roteiro e reescrevi todo o filme”. As filmagens estão acontecendo de forma gradual por conta da pandemia de Covid-19 e o filme tem previsão de lançamento para dezembro de 2022.



A ideia de transformar a história de Barão Hirsch em um filme começou em 2005

Além de contar uma história verídica e importante para Europa, o figurino de época, cenário impecável e roteiro bem escrito fizeram com que o longa chamasse atenção de cinéfilos do mundo todo. O diretor revelou que já recebeu convites para exibir o filme em vários países.