Filme, música, lives e série autoral: 2021 é o ano de Shia

Ator e músico vai estrelar em longa ‘Contravenção’ e planeja EP com músicas autorais e série de turismo

2021 começou cheio de projetos para o ator e cantor Shia. Aos 31, o artista começa a gravar nesta terça-feira, 25, o longa ‘Contravenção’, do diretor Sandro Tamanduá. O filme de ação, que está em negociação com uma plataforma de streaming, tem data de estreia em agosto deste ano.

Apaixonado pelo mundo das artes, foi apenas há alguns anos que Shia começou a investir na carreira artística. Antes de mergulhar de vez no mundo das artes, o ator seguiu a carreira do pai como piloto de helicóptero. “Aos 18 anos formei como piloto, e trabalhei em todo o país, de norte a sul, durante muitos anos. Voar é realmente minha paixão, mas meu verdadeiro amor sempre esteve ligado a música e atuação, que são duas coisas que caminham juntas”, comentou.

Música e atuação sempre estiveram muito presentes na vida do ator e agora, na estreia oficial na carreira, Shia preserva as lembranças das reuniões de família. “A música foi um elo da minha família. Meus tios tocavam sax, piano, violão e aos 9 anos já comecei a estudar teclado e órgão. Na adolescência já compunha em inglês e português, e já naquela época eu sabia qual seria o caminho que seguiria”.

A estreia nas plataformas de streamings, em ‘Contravenção’, conta a história de como as maquinas caça-níqueis foram parar nas comunidades do Rio de Janeiro. Sentindo-se encurralado pelo poder publico, alguns contraventores optaram em por as maquinas em comunidades do estado. Só não contavam que a reação do tráfico seria completamente diferente do que imaginavam. O elenco conta com Peter Brandão, Titto Junior, Victor Torres, Beto Simas.

“Meu personagem ‘Gato’, faz tudo pelo protagonista, e mesmo não termos muito em comum na vida real, eu me dedico muito ao meu personagem, para que as pessoas que assistirem possam sentir de verdade a realidade da história. Estou extremamente entusiasmado e feliz com essa oportunidade”, comentou.

Pensando na carreira internacional, Shia também é agenciado por Brenda Costa, modelo brasileira surda, da “Belle du Silence” e Arnaud de Champvigy. “Existem muitas oportunidades fora do Brasil, e quero ter a oportunidade de aproveitar todas elas”, comentou.

Carioca, e apaixonado pelo Rio de Janeiro, Shia também investiu na carreira como músico. O cantor tem referências como, Bruno Mars e John Legend. “Uma das coisas que mais sinto falta é de poder fazer shows, encontrar as pessoas e compartilhar minha música. Assim que terminar as filmagens, quero trabalhar esse lado que é tão presente da minha vida”.

E os planos para o futuro continuam. Ainda este ano, Shia quer protagonizar a própria série desvendando o Brasil. “Com a chegada das vacinas e futuramente com a volta do turismo, quero desenvolver um projeto de viagens para que as pessoas conheçam os lugares mais bonitos do país, através das redes sociais”, encerra.