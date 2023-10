Filme de Xuxa tem combate às fake news sobre vacina

Xuxa Meneghel falou sobre a sua parceria com o Ministério da Saúde (MS) para incentivar a vacinação

Xuxa Meneghel foi estrela da campanha de vacinação em 2023 ao lado do já conhecido personagem, Zé Gotinha. A apresentadora, contou durante a coletiva de imprensa do filme “Uma fada veio me visitar” que irá estrear em breve, que já foi o rosto de ações parecidas nas décadas de 1980 e 1990 e que o resultado da atual campanha não foi satisfatório como as outras.

Durante a coletiva do filme “Uma fada veio me visitar”, Xuxa disse que se inspirou em Ludmilla para lançar campanha de incentivo à vacinação

Segundo Xuxa, mesmo com a campanha de 2023, a maioria das crianças segue com a carteira de vacinação desatualizada. Por conta do baixo desempenho da campanha e inspirada na ação que a cantora Ludmilla promoveu, trocando ingressos para o show ‘Numanice’ por doações de sangue, no Rio de Janeiro, Xuxa teve uma ideia.

“As crianças precisam ser vacinadas!”, declarou Xuxa durante coletiva de imprensa

“Ludmilla fez uma coisa muito linda. Eu queria bater palmas não só com a mão, mas com o corpo inteiro. E eu achei muito bacana. Na época do ‘Lua de Cristal’ a gente fez (uma campanha) que era doar 1kg de alimento não perecível para poder entrar no dia da estreia, e eu fiquei pensando no que a gente poderia fazer no caminho da Ludmilla”, introduziu.

“Infelizmente, a campanha não deu tão certo como nos anos 1980. Eu fiz ‘gotinha, gotinha, tchau, tchau paralisia’ e 97% das crianças foram vacinadas. O Brasil era o primeiro país com crianças mais vacinadas. Hoje, eu não sei qual número está, mas é pouquíssimo, tipo 30, 35% das crianças estão sendo vacinadas. Então, no gancho dos anos 1980, que é o filme, e pegando carona na Ludmilla, a gente podia pedir para que as pessoas se vacinassem”, continuou.

Xuxa aproveitou o tema para criticar os pais que duvidam da ciência. “As crianças precisam ser vacinadas. Eu respeito um adulto dizer que não quer tomar a vacina x, y ou z, mas uma criança tem que ser vacinada”, finalizou.