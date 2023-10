Filme Brasileiro “Rota Gastronômica Pantaneira” Brilha no ART & TUR

Na semana passada, Caldas da Rainha foi o palco da 16ª edição do ART & TUR – “International Tourism Film Festival,” um dos eventos mais respeitados no mundo do audiovisual voltado para o turismo. Nesse festival, o filme “Rota Gastronômica Pantaneira” produzido pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul com o apoio do Sebrae-MS, foi o grande destaque, levando para casa dois prêmios: “Melhor Filme de Gastronomia” e “Melhor Filme Brasileiro.”

Chef Paulo Machado

O documentário, idealizado pelo Chef Paulo Machado e a jornalista gaúcha Tatiana Feldens, apresenta empreendimentos localizados em diferentes regiões do Pantanal, incluindo Aquidauana, Miranda, Corumbá e Nhecolândia, todos unidos pela preservação de suas origens e a riqueza de sua gastronomia regional.

Filme produzido em Mato Grosso do Sul é laureado em competição internacional, enaltecendo a culinária e tradições do Pantanal

“Estou muito feliz com esse prêmio. É a gastronomia sendo reconhecida de forma pluricultural. O documentário audiovisual se torna ainda mais apetitoso e vibrante quando associado à gastronomia, especialmente quando essa culinária é enriquecida com os sabores regionais e artesanais dos empreendimentos da nossa rota pantaneira. Ainda há muitos sabores para serem descobertos em nosso Mato Grosso do Sul,” comentou o Chef Paulo Machado.

Filme sul-mato-grossense se sobressai em competição global e destaca a culinária regional do Pantanal.

Durante o festival, 82 filmes, selecionados entre os 262 inscritos de 47 países, foram exibidos. Esses filmes foram avaliados por um júri composto por 43 jurados. O ART&TUR Festival já havia sido realizado nas últimas seis edições no Centro de Portugal, e este ano, teve lugar em Caldas da Rainha.

Pantanal em destaque: “Rota Gastronômica Pantaneira” vence festival internacional

O sucesso do filme “Rota Gastronômica Pantaneira” não apenas destaca o potencial turístico do Pantanal, mas também ressalta a importância de preservar as tradições e a riqueza culinária dessa região única do Brasil. O Brasil, mais uma vez, se destaca internacionalmente, promovendo sua cultura e turismo por meio do cinema e da gastronomia.