Filippo Berio, marca de azeites, tem crescimento muito acima do setor no Brasil em 2023

Enquanto o setor cresceu 2,7%, a marca cresceu 70%

Segundo dados recentes do Conselho Oleícola Internacional (COI), o Brasil é o quarto mercado mundial de azeites. Entretanto, em 2023, com preços altos, o setor cresceu no país somente 2,7%, de acordo com pesquisa realizada pela NIELSENIQ 2023, enquanto as marcas estrangeiras de azeite estão tendo um crescimento e provocando a sua consolidação no mercado nacional.

“A Filippo Berio é líder absoluta no Reino Unido, com mais de 25% do mercado de azeites, e desfruta de uma posição de destaque nos Estados Unidos, Rússia e Suíça. Agora, estamos comprometidos com os consumidores do Brasil, o quarto maior mercado mundial de azeite, com um potencial incomparável para se tornar a escolha preferida dos amantes da gastronomia e da saúde”, declara Leonardo Johnson Scandola, Diretor Comercial da Filippo Berio na América do Sul e vice-presidente da OLIVA (Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite De Oliveira).

A marca italiana de azeites Filippo Berio, que chegou ao Brasil em 2020, já possui o maior desempenho no país, atingindo um crescimento de 115% e tendo um faturamento anual de R$2,73 bilhões. No ano de 2023, entre os meses de janeiro a outubro, a empresa vendeu 2,5 milhões de litros de azeite, o que representa um crescimento de 70%. A maior popularização da marca no varejo também é notória, visto que há dois anos ela estava presente em apenas 27%, enquanto atualmente alcançou o 50%.