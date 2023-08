Filipe Ret tem venda de ingressos para show já esgotado e confirma nova apresentação extra

Rapper promete show especial para a gravação de seu primeiro DVD em duas datas de apresentação; vendas para data extra abrem nesta quinta-feira (31), 12h

O rapper brasileiro Filipe Ret está prestes a realizar um feito memorável em sua carreira musical. Com dois meses de antecedência, todos os 13.000 ingressos para sua apresentação na Jeunesse Arena, marcada para o dia 21 de outubro, foram vendidos. Essa incrível procura não apenas demonstra a força do artista, mas também resultou em um anúncio empolgante: uma segunda data foi adicionada devido à demanda insaciável dos fãs.

Rapper responde à demanda com show extra repleto de surpresas

O espetáculo, que marca o início de uma nova turnê para Filipe Ret, promete ser algo nunca antes visto em sua trajetória. O rapper revelou que está preparando uma apresentação audaciosa, com uma cenografia, iluminação e palco completamente inovadores, especialmente concebidos para esse evento único.

Filipe Ret anuncia show histórico

O show será uma celebração dos 15 anos de carreira do artista, abrangendo um repertório que percorrerá todas as fases de sua jornada musical. Desde clássicos mais antigos, como “Réus,” “Invicto,” “Neurótico de Guerra” e “Só Pra Você Lembrar,” até os lançamentos mais recentes, incluindo sucessos como “FFM,” “Corte Americano” e “Deus Perdoa,” que atualmente figuram entre as faixas mais tocadas nas rádios cariocas.

“Quero que este show seja inesquecível, em todos os sentidos: repertório, vibe e visual. Vamos trazer uma estrutura especial de fora que será utilizada pela primeira vez aqui no Brasil. O show ficou maior do que eu imaginava e não sei se será possível repetir esta estrutura em outra ocasião.

Por isso e atendendo a inúmeros pedidos do público, resolvemos abrir a segunda data para que mais pessoas tenham a chance de assistir este show especial. Estou muito feliz e grato por já ter uma noite lotada e tenho certeza que a segunda data também será um sucesso,” conta Filipe Ret.

Para atender à crescente demanda por ingressos, uma segunda data foi anunciada. No dia 22 de outubro, um domingo, os fãs terão outra oportunidade de vivenciar essa experiência única, a partir das 20h. As vendas para essa data extra estarão disponíveis a partir de 31 de agosto, quinta-feira, às 12h.

É importante ressaltar que o espetáculo é classificado como adequado para maiores de 18 anos, porém menores de idade podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis maiores de idade. Com a Jeunesse Arena como palco desse evento grandioso, Filipe Ret está definitivamente preparado para marcar seu nome na história da música brasileira, proporcionando aos fãs uma experiência única e memorável.