O filho do apresentador Ratinho, Rafael Massa, afirmou preferir o Samsung ao Iphone. O apresentador deu a declaração durante o o programa Salada Mista, que vai ao ar Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná

Rafael disse preferir o aparelho com sistema Android devido a uma enquete divulgada no programa perguntando qual celular é proibido para os vilões dos filmes de Hollywood. Ao ver que “Iphone” foi a resposta, o filho mais novo de Ratinho disse: “Até isso o Iphone estraga, por isso eu sou Samsung!”.

Filho de Ratinho, Rafael Massa diz que prefere o Samsung ao Iphone



Na sequência da apresentação, Alorino – comediante paranaense que apresenta ao programa ao lado de Rafael – disse também ser do time dos vilões e preferir um Samsung. Os dois ainda brincam com Bruna Melnik, outra apresentadora da atração, que diz ter um Iphone e, por isso, ser a mocinha do programa.

O “Salada Mista” é um programa de entretenimento que vai ao ar no início de tarde e traz todos os dias vídeos curiosos, memes da internet, pegadinhas, interação com o telespectador e muito humor. O programa é exibido de segunda a sexta, às 14h, e sábado, às 14h05, na Rede Massa.

Rafael Massa iniciou a sua carreira como apresentador no rádio e chegou à televisão em 2012, começou com o programa “As Melhores da Massa”. Desde 2014 ele comanda o Salada Mista e estreou um novo programa em 2019: o Bar da Madruga.



Considerado um herdeiro de seu pai, Rafael possui um estilo engraçado, criativo, divertido e simples em seus programas, assim como Ratinho. Além de apresentador, Rafael também é acionista e trabalha na gestão das empresas do Grupo Massa.