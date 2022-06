Filho de Isabele Benito rouba a cena em solenidade onde a mãe foi nomeada cidadã honorária carioca

Evento aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e reuniu autoridades e convidados, que prestigiaram a apresentadora do SBT Rio

A apresentadora Isabele Benito, âncora do SBT Rio, recebeu, na última quinta-feira (2) o título de cidadã honorária carioca, destinado aqueles que mesmo não nascidos na cidade, contribuíram de forma relevante com a sociedade local e com a democracia, durante sessão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que contou com a presença de amigos, familiares e autoridades.

A trajetória de Benito no jornalismo começou nos anos 90, apresentando um programa na Rádio Cultura, da sua cidade, com apenas 17 anos

Vinda de Santo Anastácio/SP, a jornalista, que também apresenta programas na Super Rádio Tupi e Nova Brasil FM, além de ser colunista do Jornal O Dia, mora na cidade maravilhosa há 14 anos, onde teve o seu filho, apelidado carinhosamente de Dudu, que roubou a cena durante a solenidade.

Em homenagem a sua mãe, o pequeno de apenas 10 anos declarou todo o seu amor e admiração por Isabele, emocionando a todos os presentes.

“Pra quem não me conhece, eu sou Eduardo Benito Rio e hoje eu vou falar uma coisa que minha mãe me ensinou muito. Nos momentos tristes, felizes, com raiva, ela me contou uma coisa: que em qualquer momento, dependendo de mim, ela sempre estaria ao meu lado e sempre vai estar comigo e em meu coração. E eu também quero contar uma coisa: do Oeste de São Paulo, onde ninguém conhece, para uma das maiores cidades do Rio de Janeiro, eu não sei como falar, mas uma coisa eu sei que não é: não é sorte, e sim trabalho duro e amor. E como os meus amigos falam, a minha mãe é a melhor do mundo!”, disse o filho da apresentadora.

Em sua conta no Instagram, a nova cidadã carioca, que na ocasião também recebeu o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, disse estar muito feliz com o título alcançado e que é muito grata à cidade.

A trajetória de Benito no jornalismo começou nos anos 90, apresentando um programa na Rádio Cultura, da sua cidade, com apenas 17 anos. Após passar por grandes emissoras, como Rede Globo e pelo grupo RBS, a jornalista entra para o SBT em 2012 como repórter, atingindo o cargo de apresentadora do telejornal SBT Rio, posto que mantém atualmente.

Em sua conta no Instagram, a nova cidadã carioca, que na ocasião também recebeu o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, disse estar muito feliz com o título alcançado e que é muito grata à cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isabele também contou, em entrevista à coluna, como foi receber a homenagem emocionante do seu filho, além do carinho de todos os convidados.

“A palavra é alegria? É. Mas a palavra é FELICIDADE, que é o que representa essa cidade. O Rio de Janeiro é feliz e receber o título de cidadã carioca e a medalha Pedro Ernesto são duas coisas juntas que me traz muita felicidade, porque o Rio de Janeiro me deu muita coisa, mas principalmente ele me deu pessoas, pessoas cariocas, e hoje eu sendo carioca então, oficialmente pela casa do povo, é uma emoção muito grande”.

Durante a solenidade, a jornalista ainda declarou todo o seu amor pelo que considera o maior bem da cidade. “De verdade, eu sempre falei, o melhor do Rio é o carioca, são vocês. No meu caso, o carioca que me ensinou a trabalhar sem salto alto na favela, foi o carioca que me acolheu e me ajudou a escapar de tiroteio, a tentar ser leve mesmo não cumprindo horário (…)”.

Isabele também contou, em entrevista à coluna, como foi receber a homenagem emocionante do seu filho, além do carinho de todos os convidados.

“Foi muito emocionante, principalmente porque receber o título de cidadã carioca, me sentindo já de alma carioca, é um renascimento. Essa cidade é maravilhosa, pelas suas belezas, pelo óbvio, pelo seu adjetivo de cidade maravilhosa, mas nada é mais lindo do que o próprio carioca, e ter o meu carioca ali presente e falando de coração, foi simplesmente uma das noites mais incríveis e que com certeza marca uma história com o discurso de todo mundo ali falando exatamente como eu me sinto, a Isabele que é completa e que se dedica a tudo com muita vontade, com muito amor. E o meu filho falando e se destacando então, aí a mãe coruja fica mais do que uma mãe coruja, fica uma mãe coruja carioca”, finaliza.