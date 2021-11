Filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, estrela primeira capa de revista na Bazar Kids

Esta é a primeira vez que a Títi, de 7 anos, posa sozinha para uma revista

Títi, filha primogênita do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, será vista este mês em quatro versões de capa para a revista Harper’s Bazaar Kids, que chega às bancas e aplicativos digitais nesta segunda-feira, dia 15 de novembro.







Titi estrela capa da Bazar Kids

Esta é a primeira vez que a Títi, de 7 anos, posa sozinha para uma revista. As imagens foram feitas em outubro, em sua casa, no Rio de Janeiro, sob os olhares atentos dos pais e de um time estrelado: as fotos são assinados pela dupla de fotógrafos MAR+VIN e a direção é de Giovanni Bianco.