Filantropo Sir Ronald Cohen depende revolução no sistema econômico no livro “Impacto”

A obra do investidor é best-seller do Wall Street Journal e já chegou no Brasil

Os dados econômicos de 2021 revelaram que os bilionários detêm 11% da renda mundial, enquanto 50% das pessoas mais pobres do mundo têm apenas 2% desse montante. Esses números mostram o fenômeno da concentração de riqueza, que segue em pleno crescimento no mundo todo, mas já há especialistas que estão indo contra a maré e defendendo uma revolução no sistema econômico, como é o caso do investidor e filantropo Sir Ronald Cohen.

Defendendo a valorização do bem-estar comum além do lucro, Sir Ronald lançou o livro “Impacto” expondo ideias visionárias. A obra aponta não há futuro no capitalismo selvagem, que esse futuro deverá ser guiado pelo impacto social. Grandes investidores já perceberam as injustiças causadas pelo desequilíbrio financeiro entre as classes e estão lutando contra isso.



“Precisamos de novas soluções voltadas tanto para os nossos desafios sociais quanto para os ambientais – dois problemas que no momento estão em rota de convergência, uma vez que vemos as mudanças climáticas provocarem ondas de migração forçada. Mas de onde virão as soluções ousadas de que necessitamos? Se nem os governos e o setor privado foram capazes de promover melhorias urgentes numa escala significativa, talvez a resposta esteja numa modificação do nosso sistema econômico”, escreveu Sir Ronald no livro ‘Impacto’.

O autor, conhecido como o “Papa dos negócios de impacto”, é um dos líderes do movimento que defende uma revolução no sistema econômico atual. Cohen acredita que o capital privado deva fomentar negócios que promovam mudanças sociais e ambientais. Por isso, o livro não trata de conceitos utópicos, mas sim de iniciativas que já apresentam resultados reais. Como diz o autor, é possível “fazer o bem e se dar bem”.

Ficha técnica:

Livro: Impacto – Um novo modelo de capitalismo para gerar mudanças verdadeiras no mundo

Autor: Sir Ronald Cohen

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-209-6

Páginas: 224

Formato: 16 x 23

Preço: R$54,00 (versão impressa) e R$ 37,00 (e-book)

Onde encontrar: Matrix Editora