Festival Timbre 2024: pré-venda de ingressos começa com descontos exclusivos

A pré-venda de ingressos para o Festival Timbre 2024 começou neste domingo, 9 de junho, às 14h. O público tem até quarta-feira, 12 de junho, às 14h, para garantir seus ingressos por preços acessíveis antes do anúncio da programação artística. Os ingressos estão disponíveis exclusivamente no site.

Participe do evento que destaca a música independente e questões fundamentais como diversidade e sustentabilidade

O festival, que acontece nos dias 28 e 29 de setembro na área externa do Teatro Municipal em Uberlândia (MG), está em sua décima segunda edição e já é consolidado como um dos eventos mais expressivos da música independente nacional. Com o tema “Você é o Presente”, o Festival Timbre 2024 propõe ao público uma mudança de perspectiva, destacando a importância de valorizar o presente e viver plenamente o agora.

Festival Timbre 2024 lança pré-venda de ingressos

“Nosso desafio é superar o apego excessivo ao passado e mostrar que o presente pode ser ainda mais especial. Esse apego muitas vezes leva a comparações constantes e à insatisfação com o presente, fazendo com que as pessoas deixem de viver e aproveitar novas oportunidades. Nossa missão é mostrar que ‘estar presente, é o melhor presente’, destacando a importância de enfrentarmos nossas ansiedades. Queremos motivar o público a reconhecer e valorizar todos os momentos bons que viveremos esse ano”, explica Guilherme Maniglia, um dos organizadores do evento.

Programação e Experiências

Organizado pela agência Timbre Cultural e Eventaria Produções, o Festival Timbre promete mais de 25 shows em dois dias de evento, incluindo artistas nacionais consagrados, novas revelações e destaques locais. Além das apresentações musicais, o público poderá desfrutar de experiências interativas, espaços gastronômicos, intervenções artísticas e ações socioambientais. Serão mais de 8 horas ininterruptas de música por dia.

Histórico e Impacto

Desde sua criação, o Festival Timbre já realizou mais de 170 shows, recebendo artistas de todas as regiões do Brasil. Nomes como Elza Soares, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Anavitória, Zeca Baleiro, Pitty, Tiago Iorc, Marina Sena, Emicida, Rael, Nação Zumbi, Karol Conká, Criolo, Maria Gadú, Armandinho, Baiana System e Maneva já passaram pelos palcos do festival.

O Timbre é reconhecido por seu compromisso com a diversidade e inclusão. Desde 2018, pelo menos 50% da line-up é composta por artistas mulheres, além de garantir a presença de artistas mineiros, negros e LGBTQIA+.

A pré-venda de ingressos para o Festival Timbre 2024 é uma oportunidade imperdível para os amantes da música independente. Garanta seu ingresso para vivenciar dois dias de cultura, diversidade e experiências únicas em Uberlândia.