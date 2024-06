Festival Timbre 2024: Marcelo Falcão é a primeira atração confirmada

O Festival Timbre, um dos maiores eventos de música independente do interior do Brasil, revelou neste domingo (23) a primeira grande atração de sua edição de 2024: o cantor Marcelo Falcão. O evento acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro na área externa do Teatro Municipal de Uberlândia, prometendo uma celebração musical única.

Ingressos para o festival podem ser parcelados em até 3 vezes sem juros nas primeiras 24 horas após a reabertura das vendas

Com o anúncio, a venda de ingressos também foi reaberta, com uma oferta especial para os fãs. Nas primeiras 24 horas, os ingressos podem ser parcelados em até três vezes sem juros, facilitando o acesso ao festival. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingressolive.com/festivaltimbre.

Marcelo Falcão é confirmado no Festival Timbre 2024

“O Festival Timbre se destaca por ser um dos festivais mais acessíveis e democráticos do Brasil, pois conta com setor único, onde todos são iguais. E os ingressos possuem valores muito atrativos comparado a outros festivais. No domingo (29), por exemplo, teremos entradas a partir de R$ 25 (meia entrada)”, destaca Lucas Cordeiro, um dos organizadores do evento.

A edição deste ano promete ser grandiosa, com mais de 25 atrações distribuídas em dois dias de evento. O Festival Timbre é reconhecido por sua diversidade musical e cultural, oferecendo mais de oito horas ininterruptas de música por dia, além de experiências interativas, espaço gastronômico, intervenções artísticas e ações socioambientais.

Sob o tema “Você é o Presente”, o Festival Timbre de 2024 incentiva o público a valorizar o momento presente e desfrutar de uma programação que promove equidade de gênero, sustentabilidade, diversidade e inclusão. “Nosso desafio é superar o apego excessivo ao passado e mostrar que o presente pode ser ainda mais especial. Queremos motivar o público a reconhecer e valorizar todos os momentos bons que viveremos esse ano”, explica Guilherme Maniglia, outro organizador do evento.

Marcelo Falcão

Conhecido por sua voz marcante e estilo musical autêntico que mistura rock, reggae, soul e pop, Marcelo Falcão conquistou uma legião de fãs ao longo de sua carreira. Desde que iniciou sua carreira solo em 2018, Falcão tem lançado sucessos que acumulam milhões de streamings. Entre eles, destacam-se “Pesadão”, em parceria com a cantora Iza, e “Céu Aberto”, com Hungria Hip Hop.

Para os fãs de Uberlândia e região, o show de Marcelo Falcão promete ser emocionante. No set list, não faltarão sucessos como “Voar, Flutuar”, “Hoje eu Decidi” e “Mais Leve que o Ar”, além de clássicos da fase com O Rappa, como “Minha Alma”, “Pescador de Ilusões” e “Reza Vela”.

Sobre o Festival

O Festival Timbre é uma produção da agência Timbre Cultural em parceria com a Eventaria Produções. Desde sua criação, o festival tem sido um importante fomentador da cultura nacional, destacando-se por sua pluralidade e compromisso com a diversidade. Com mais de 170 shows realizados, o evento já recebeu artistas de todas as regiões do país, incluindo nomes consagrados como Elza Soares, Duda Beat, Emicida, e Pitty.

Além das atrações musicais, o festival promove diversas ações sociais, ambientais e programações gratuitas, mantendo o compromisso de inclusão e equidade em todas as suas edições. Com um line-up que inclui pelo menos 50% de artistas mulheres e uma forte presença de artistas negros e LGBTQIA+, o Festival Timbre reforça seu papel como um evento cultural inclusivo e acessível.