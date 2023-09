Festival Timbre 2023 promete movimentar R$ 10 milhões na economia de Uberlândia no próximo fim de semana

Evento anual trará artistas renomados e estimula diversos setores econômicos da cidade

A aguardada 11ª edição do Festival Timbre está prestes a tomar conta da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, com um fim de semana repleto de música, entretenimento e impacto econômico. O evento, que ocorrerá no próximo sábado (23) e domingo (24) na arena externa do Teatro Municipal de Uberlândia, promete movimentar mais de R$ 10 milhões na economia local, de acordo com projeções da Eventaria e Timbre Cultural, empresas responsáveis pela organização e realização do festival.

Turistas de Minas Gerais, Goiás e São Paulo impulsionam o sucesso do evento

O Festival Timbre não é apenas um destaque no cenário musical, mas também um motor da economia de Uberlândia. Diversos setores da economia local são impulsionados durante o evento. Além das atrações musicais, que incluem artistas como Maria Gadú, Armandinho, Criolo, BaianaSystem, Gilsons, Mariana Aydar & Chico César e Urias, o festival envolve uma ampla gama de serviços e prestadores, desde a montagem da estrutura, som e iluminação até a alimentação, hospedagem e transporte.

Organizadores estimam geração de mais de 500 empregos diretos e 5 mil indiretos

“Recebemos diversas mensagens do público pedindo indicações de excursões e de hospedagens. Só no último ano, contabilizamos 35% de pessoas vindas de outras cidades de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. O Timbre é, com certeza, um dos eventos que mais traz pessoas à Uberlândia”, explica Lucas Cordeiro, um dos organizadores do Timbre.

Além do impacto econômico, o Festival Timbre também desempenha um papel significativo na solidariedade. Durante o evento, são arrecadadas toneladas de alimentos não perecíveis em parceria com o Mesa Brasil do SESC, que são destinadas a diversas instituições de caridade da cidade. Apenas na última edição, mais de seis toneladas de alimentos foram doadas, destacando o compromisso social do festival.

O público que comparecer ao Festival Timbre 2023 terá muito mais do que música para desfrutar. O evento contará com uma feira gastronômica, brindes das marcas patrocinadoras e espaços “instagramáveis” para fotos memoráveis. Além disso, intervenções artísticas e stands de expositores enriquecerão a experiência dos visitantes.

Os ingressos para o festival estão disponíveis pelo site www.ingressolive.com/festivaltimbre, com três opções: inteira, solidária e meia entrada. O patrocínio máster é da Algar, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o apoio de outras empresas como Citrino, Leitura, Uniube, Produtos J&L, Açaí Tribo Mix, Chikas Cosméticos, Efácil e Colégio Gabarito, bem como parcerias culturais do Sesc, Sindicomércio e Mesa Brasil. Além disso, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, é um dos realizadores deste evento que faz parte da tradição cultural da cidade.