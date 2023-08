Festival Timbre 2023: Diversidade, música e emoção em Uberlândia

O Festival Timbre 2023 está se preparando para agitar os corações dos amantes da música independente, com uma edição repleta de surpresas, talento e muita diversidade. Originalmente agendado para o dia 23 de setembro, o festival ganhou um upgrade que irá estender sua magia por mais dois dias, acontecendo também nos dias 17 e 24 de setembro.

Maria Gadu

No coração da cidade, a Praça Sérgio Pacheco será palco do “Palco Sesc” no dia 17 de setembro, um domingo que promete encher o ar com música e vibração. Marina Peralta, Octavio Cardozzo, Saravashivaya, Augusta Barna e Espelhos de Okê tomarão o palco, inaugurando o evento com uma mistura de estilos que vai desde o autêntico sertanejo ao reggae envolvente.

Criolo

O grande destaque, entretanto, será a Arena Externa do Teatro Municipal de Uberlândia no dia 23 de setembro. Com um line up que parece um sonho para qualquer fã de música independente, nomes como Criolo, Maria Gadú, Urias e BaianaSystem prometem deixar uma marca duradoura no palco. As novidades incluem o grupo Gilsons, mostrando a musicalidade baiana com uma autenticidade cativante, e a explosiva banda BRAZA, pronta para transformar a noite em um inesquecível baile dançante.

Gilsons

A celebração musical atinge seu clímax no dia 24 de setembro, com um encerramento digno de aplausos. Mariana Aydar e Chico César se unirão para uma performance única, enquanto Armandinho trará sua mistura única de reggae e pop pela primeira vez à cidade.

Armandinho

Johnny Hooker promete encantar com sua mescla de estilos e performance hipnotizante.

Além disso, o palco receberá Yago Oproprio, CxDxFx convidando Lê Gritando HC, o envolvente Coletivo Carambola e as canções autorais de Bruna Nery.

Baiana System

Com sua 11ª edição, o Festival Timbre solidifica sua posição como um dos eventos mais destacados da música independente nacional. Para além da música, o festival abraça temas como equidade de gênero, acessibilidade, sustentabilidade e diversidade. Este ano, o Timbre lança o conceito “Se reconhecer no outro”, convidando o público a olhar para dentro de si e para os outros, construindo relações mais empáticas e significativas.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do festival, com opções inteiras, solidárias e de meia entrada. Além dos shows, o evento oferecerá intervenções artísticas, feira gastronômica e expositores, garantindo uma experiência completa aos participantes. O Festival Timbre 2023 conta com o patrocínio máster da Algar, bem como apoio de outras empresas e instituições locais.

Neste mês de setembro, Uberlândia será o epicentro da música independente e da celebração cultural, onde as diferenças se encontram e a empatia ressoa. O Festival Timbre 2023 é mais do que uma série de shows; é um convite para uma jornada musical e emocional que une corações e vozes em harmonia.

FESTIVAL TIMBRE 2023

DOMINGO (17/09)

Marina Peralta | Octavio Cardozzo | Saravashivaya

Augusta Barna | Espelhos de Okê

SÁBADO (23/09), atrações já confirmadas

BaianaSystem | Criolo | Maria Gadú | Gilsons | Urias | BRAZA

DOMINGO (24/09)

Armandinho | Mariana Aydar convida Chico César | Johnny Hooker | Yago Oproprio | CxDxFx convida Lê Gritando HC | Coletivo Carambola | Bruna Nery