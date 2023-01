Festival The Town, que acontece em setembro em São Paulo, confirma Seara como patrocinadora oficial do evento

Marca busca aproximar o melhor da música com o melhor da gastronomia

Reconhecida pela inovação, sabor, qualidade e liderança em diversas categorias do mercado de alimentos, a Seara é anunciada como patrocinadora oficial do The Town – novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo. The Town acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos.

Seara é anunciada como patrocinadora oficial do The Town

A marca alimentícia levará seu portfólio com sabor único e qualidade, além de atrações, ações e ativações que vão destacar os atributos e diferenciais da marca. O patrocínio reforça a parceria já solidificada com o Rock in Rio, evento que a marca esteve presente nas últimas duas edições.

Frank Pflaumer, CMO de Seara

“A Seara acredita que música, entretenimento e gastronomia fazem parte da construção de memórias na vida dos nossos consumidores, que geram e nos permitem participar de conversas ricas ao redor desses temas. The Town, assim como o Rock in Rio é uma oportunidade para levarmos a nossa qualidade, inovação e sabor único dos nossos produtos para ainda mais pessoas. Estamos com grandes expectativas em relação à nossa participação”, conta Frank Pflaumer, CMO de Seara.

Desde o anúncio de sua realização, o festival confirmou importantes marcas acreditando neste sonho. E, agora, celebra mais uma vez ao anunciar Seara como nova patrocinadora oficial. A marca chega para engrossar o time de peso de parceiros do festival.