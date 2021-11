Festival ‘Ópera na Tela’ volta em 2021 com receitais inéditos no Parque Lage, no Rio de Janeiro

Entre 13 e 24 de novembro, serão projetadas 11 óperas europeias, um balé e uma gala com cantores líricos famosos em tenda montada a céu aberto

Após hiato de um ano por conta da pandemia do coronavírus, o Festival Ópera na Tela volta ao Parque Lage, no Rio de Janeiro, em sua sexta edição. De 13 a 24 de novembro, o jardim do palacete criado por Henrique Lage para sua mulher, a cantora lírica Gabriela Besanzoni, recebe uma tenda montada a céu aberto para a projeção, em tela gigante, de uma programação inédita no país: 11 récitas europeias, uma Gala do Teatro Alla Scala de Milao com cantores consagrados e, pela primeira vez, um balé: O Corcunda de Notre Dame, da Ópera de Paris, com a famosa coreografia do Roland Petit.

O Corcunda de Notre Dame, da Ópera de Paris, com a famosa coreografia do Roland Petit

“Estamos muito felizes por voltar a realizar o Festival Ópera na Tela depois da interrupção por causa da pandemia. Mais do que nunca, nesse momento em que não tivemos apresentações com público nos teatros, a captação audiovisual se tornou fundamental, por ter sido a única forma de registrar o espetáculo e agora poder mostrá-lo. Acreditamos que nosso público sempre tão fiel esteja com saudades de assistir às récitas e esperamos que os jovens, que também nos prestigiaram na última edição, voltem esse ano e redescubram o prazer do espetáculo lírico”, comenta o curador Christian Boudier.



‘O Cavaleiro da Rosa’

Uma récita por dia em montagens grandiosas exibidas em tela gigante, com alta qualidade de som e imagem, cadeiras confortáveis e preços acessíveis. As projeções ao ar livre irão seguir todos os protocolos de segurança e cumprir as recomendações da Prefeitura do Rio. Higienização do local e das cadeiras reclinadas, distanciamento mínimo tanto na entrada quanto entre os assentos, exigência do passaporte de vacinação, álcool gel disponível em vários pontos e controle de temperatura são algumas das medidas previstas.

‘As Bodas de Fígaro’

Após as projeções ao ar livre, os filmes serão programados em vários cinemas do país ao longo do primeiro semestre de 2022, entre eles, o Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte (MG).

A programação completa do festival pode ser conferida no site.