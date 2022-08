Festival “Mês do Elvis” – Fábricas de Cultura promovem eventos gratuitos no mês de agosto!

Durante todo o mês de agosto as unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo realizam programação intensa em homenagem ao “Rei do Rock” Elvis Presley

No dia 16 de agosto, data da morte do “Rei do Rock”, é comemorado o “Dia de Elvis Presley“, cantor, compositor e ator, com mais de 30 filmes. Em homenagem ao artista, as Fábricas de Cultura da Zona Leste e São Bernardo do Campo, equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado, realizam programação especial com o tema “Mês do Elvis”.



Programação:

ELVIS NA QUEBRADA – um dos maiores covers brasileiros de Elvis Presley, Adam Romam, fará o “Show no Intervalo”, nas escolas do entorno das Fábricas de Cultura. Adam contará um pouquinho da história do cantor e interpretará alguns trechos de músicas para crianças e adolescentes do ensino público! Assim não se assuste se no meio da aula de português escutar: Its one for the money, two for the show…

03/08/22 às 14h – FC Sapopemba

09/08/22 às 10h – FC Vila Curuçá

10/08/22 às 10h e 14h – FC Cidade Tiradentes

12/08/22 às 14h – FC Itaim Paulista

16/08/22 às 14h – FC Parque Belém

23/08/22 às 12h – FC São Bernardo do Campo

SHOW MUSICAL – ADAM ROMAM & ELVISBACK BIG BAND – Adam Roman traz em apresentação única o show inédito “Elvis”, em tributo a Elvis Presley, numa releitura dos grandes sucessos do rei do rock, que aproxima o artista de sua plateia e recria um verdadeiro encontro com Elvis Presley.

04/08 às 14h – FC Sapopemba

11/08 às 14h – FC Vila Curuçá

17/08 às 14h – FC Itaim Paulista

18/08 às 14h – FC Parque Belém

19/08 às 14h – FC Cidade Tiradentes

25/08 às 14h e 19h – FC São Bernardo do Campo

FALANDO DE ELVIS, com Roberto Maia – Bate-papo descontraído, contextualizando com cases e vídeos a história de Elvis e sua influência na música pop. Jornalista, radialista, DJ e engenheiro eletrônico, dedica-se à relação entre música, comunicação e tecnologia, sendo pioneiro em projetos multi e transmídia, em plataformas omnichannel: vídeo texto, internet, computação gráfica, podcast, cinema, rádio, tv, revistas especializadas, streaming e eventos diversos. Conhecido como “o homem enciclopédia”, atua na 89FM, bem como em vários outros veículos de comunicação (nacionais e internacionais) como pesquisador musical, produtor e correspondente. 11/08/2022 – às 10h – FC Sapopemba

às 14h – FC Cidade Tiradentes

às 14h – FC Cidade Tiradentes 12/08/2022 – às 10h – FC PQ Belém

às 14h – FC São Bernardo do Campo

às 14h – FC São Bernardo do Campo 19/08/2022 – às 10h – FC Vila Curuçá

às 14h – FC Itaim Paulista

ESPETÁCULO DE DANÇA “NOSTALGIA ROCK” – That Swing Dance Company. Um espetáculo para assistir, celebrar e dançar os anos 50! Ao som dos melhores rocks dos anos 50, como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins, Johnny Cash, Gene Vincent, Wanda Jackson, Eddie Cochran e Johnny Burnette e rocks nacionais o espetáculo, inspirado em grandes cenas do cinema, contará com uma série de coreografias e dinâmicas com o público para ninguém ficar parado e aprender um pouco de rock!

03/08 às 14h – FC Cidade Tiradentes

04/08 às 14h – FC Pq. Belém

05/08 às 14h – FC Vila Curuçá

10/08 às 14h – FC Itaim Paulista

11/08 às 14h – FC São Bernardo do Campo

17/08 às 14h – FC Sapopemba

CONCURSO TOPETE BLINDADÃO DO ELVIS: “premiação” para os barbeiros pelo melhor corte Blindado. Imagine que em 2022 Elvis Presley inesperadamente entra em sua barbearia e peça para o barbeiro “dar um trato” em seu topete, mas que fique algo bem atual! O evento “Topete Blindadão do Elvis” vai escolher o barbeiro que melhor conseguir a proeza de fazer um “corte blindadão”, sem perder o charme do topete vintage do Rei do rock. As fotos dos classificados serão postadas no Instagram oficial das Fábricas de Cultura e o primeiro lugar será definido pela foto que obtiver mais likes de seguidores do perfil das Fábricas.

07/08/22 – eliminatórias Vila Curuçá e Itaim Paulista, em Vila Curuçá

14/08/22 – eliminatórias Sapopemba e Cidade Tiradentes, em Sapopemba

SESSÕES ESPECIAIS DE CINEMA

Grease: Nos tempos da brilhantina. Lançado em 78, mas com referências a uma época que remonta os anos 50. Um musical que é um clássico! Talvez o mais aclamado de todos os tempos. “Nos tempos da brilhantina” mostra uma juventude onde abundam os carrões, jaquetas de couro e muita dança

12/08 às 14h – Curuçá

17/08 às 14h – São Bernardo

19/08 às 14h – Sapopemba

19/08 às 14h – Belém

24/08 às 14h – Itaim Paulista

24/08 às 14h – Cidade Tiradentes

A História de Rosa Parks. Em meio à segregação racial nos Estados Unidos, Rosa McCauley, por ser negra, é discriminada, mas se recusa a acreditar que é inferior a alguém. Ainda jovem, conhece Raymond Parks, com quem se casa. Ele tenta protege-la da intolerância e da segregação racial, mas apesar de seus esforços, Rosa é forçada a lidar com muitas situações humilhantes. A tolerância acaba quando é convidada a ceder seu assento em um ônibus para uma pessoa branca e resolve se recusar. O evento tumultua a cidade e gera uma revolta contra as absurdas leis que existiam na época. É possível que os esforços de uma mulher possam alterar séculos de ignorância e preconceito?

17/08 às 14h – Cidade Tiradentes

18/08 às 14h – Curuçá

18/08 às 10h – Sapopemba

25/08 às 14h – Belém

26/08 às 14h – Itaim Paulista

26/08 às 14h – São Bernardo

BAILE ROCKABILLY

O Rockabilly surgiu no início da década de 50 nos Estados Unidos e tornou-se uma febre no país. O que causou o boom do nascimento dessa tendência foi o alcance da fama e sucesso de artistas como Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Elvis Presley, Wanda Jackson, Gene Vincent e outros. Com toda essa mistura de gêneros musicais, temos por objetivo recriar esse cenário em bailes temáticos em cada unidade e proporcionar aos frequentadores uma breve vivencia do que foi o rockabilly na década de 50.

13/08 às 15h – FC São Bernardo

14/08 às 15h – FC Vila Curuçá

20/08 às 15h – FC Cidade Tiradentes

27/08 às 15h – FC Parque Belém

27/08 às 13h – FC Sapopemba

28/08 às 15h – FC Itaim Paulista

*Datas sujeitas a alterações

DESENHANDO O REI – Momentos divertidos em que nossos frequentadores poderão colorir e se divertir com desenhos do Elvis Presley e da cultura Rockabilly.

Todas as unidades – de terça a sexta-feira das 10h às 16h.

CADÊ O ELVIS? Campeonato com o livro onde tem que achar o Elvis: Você consegue encontrar o Rei do Rock? Divirta-se com este livro repleto de cenas incríveis baseadas na carreira deste grande astro. Todas as unidades – de terça a sexta-feira das 10h às 16h.

GRAFITI EM TELA – A coleção de carros do Rei do Rock era digna de uma realeza de verdade, assim os carros que foram sonho de consumo de uma geração vão virar arte nas telas através das mãos de talentosos grafiteiros: Del; Mandi; Preto TNA; Genesis; Feno; Tiquinho; Beto Crash; Pandora; Ana Kia; Bruxa e Negana.

06/08 a partir das 10h nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba e Itaim Paulista;

06 e 07/08 a partir das 10h na unidade de Santos;

07/08 a partir das 10h nas unidades do Parque Belém e Cidade Tiradentes;

13/08 a partir das 10h na unidade de São Bernardo do Campo.

PALESTRA “SEGREGAÇÃO RACIAL – ROSA PARKS” – A Corajosa história da ativista dos direitos humanos Rosa Parks, seu papel no fim da segregação racial, como ela influenciou os movimentos antirracismo norte americano, e como esses movimentos influenciaram o Brasil e o mundo. Palestrante Rosangela De Paula.

09/08/2022 – às 10h – FC Itaim Paulista

às 14h – FC Vila Curuçá

às 14h – FC Vila Curuçá 10/08/2022 – às 10h – FC Sapopemba

às 14h – FC Parque Belém

às 14h – FC Parque Belém 24/08/2022 – às 14h – FC São Bernardo do Campo

26/08/2022 – às 14h – FC Cidade Tiradentes

PROGRAMAÇÃO ON-LINE

FÁBRICA ENTREVISTA – Entrevista com Mônica Vanise Adams, diretamente da cidade de Memphis. Bate-papo descontraído com Mônica Adams, moradora de Memphis e fã do Elvis Presley. Vamos falar um pouco sobre sua rotina, como é viver o “sonho americano” e principalmente como é morar em uma cidade que respira blues, soul e rock’n’roll.

19/08/22 – às 14h – pelo Instagram @fabricasdecultura

DESAFIO TIK TOK – Meu Momento de Rei: A polêmica está lançada! Quem é o Rei do Rock pra você? Elvis ou Chuck Berry? Tente fazer a melhor performance no seu perfil de um dos dois grandes nomes! Você escolhe! #desafiodasfabricas #desafioreidorock Diariamente de quarta a domingo, em todas as unidades.

CONCURSO ONLINE: “CANTANDO ELVIS GOSPEL” – um concurso musical on-line, por meio do Instagram oficial das Fábricas de Cultura Setor A, com talentos do meio gospel que frequentam as Fábricas de Cultura. Nesse concurso haverá uma temática especial com as músicas do gênero cantadas pelo artista ”Elvis Presley”. O artista que obtiver o maior número de curtidas, de seguidores da página oficial, vencerá a disputa. Então, solta o Like!

De 01/08 a 31/08 – 2 vídeos por Fábrica, publicações serão em 01/08/2022 – concurso.

Premiações:

1º lugar: Tour nas Fábricas, Vídeo Clipe e produção musical

2º lugar: Vídeo Clipe e Produção musical

3º lugar: Produção musical

PROGRAMAÇÃO BIBLIOTECAS

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: MAUI, O SEMIDEUS HAVAIANO (Presencial)

“Sonhos se realizam no Havaí azul, e todos os meus poderiam se realizar com você nesta mais mágica das noites”. Havaí é um arquipélago polinésio situado no oceano pacífico e desde 1900 foi anexado ao território estadunidense formando assim o 50º estado dos Estados Unidos da América. Com uma paisagem pitoresca e clima agradável, encantou e encanta muitos turistas, entre eles, o famoso Elvis Presley que desde o momento em que visitou a região nunca mais a deixou, fazendo do Havaí um cenário constante em seus filmes, tema frequente em suas canções e até mesmo passagem obrigatória em suas férias. A equipe da Bibliotech convida o público a conhecer a cultura polinésia através de suas mitologias, apresentadas no conto: “O Semideus Maui”, de Charlotte Hapai.

Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo – 02/08 às 16h

LEITURA MEDIADA: ELVIS E SUA PÉLVIS (Presencial)

Você conhece Elvis Presley? Você pode até não ter vivido na época dele, mas é provável que você já tenha ouvido falar nesse nome. Nesta atividade, será realizada a leitura de trechos do livro: “Elvis e sua pélvis”, da série: “mortos de fama”, de Michael Cox e Philip Reeve. O livro relata passagens e curiosidades da vida do astro do rock and roll, passando pela fase em que morou na cidade de Memphis e entrou em contato com as obras de grandes astros da música negra, a exemplo o B.B. King e Howlin’ Wolf e como isso influenciou sua carreira artística.

Fábrica de Cultura Parque Belém – 06/08 às 15h

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: ELVIS NÃO MORREU! (Presencial)

Atenção, atenção! “Elvis não morreu” e está passeando pelos corredores da Fábrica de Cultura! Sim, a equipe da Biblioteca, vestidos a caráter, apresentarão as músicas do cantor Elvis Presley. Elvis Aaron Presley foi um cantor, músico e ator estadunidense. Apelidado de “Rei do Rock and Roll”, ou simplesmente “O Rei”, ele é considerado um dos ícones culturais mais significativos do século XX. Para a atividade, será utilizado referências do livro: “Elvis e sua pélvis”, do autor Michael Cox.

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes – 09/08 às 15h

LEITURA PÚBLICA: ELVIS, IT’S NOW OR NEVER (atividades presenciais)

O acaso geográfico fez com que Elvis nascesse em um reduto do “blues”, rodeado pela cultura e, principalmente, música negra em sua vizinhança. Na igreja que a família Presley frequentava desde cedo, tanto a música quanto a pregação dos pastores, fascinavam o pequeno pelo rádio. A música “country” americana completaria a fortuna de influências que o levaria a se tornar um dos primeiros astros do rock, anos mais tarde. Para celebrar seu legado e comemorar o Dia da Fotografia (19 de agosto), a Biblioteca de Vila Curuçá, relembrará os “Arquivos de Elvis”, de Todd Slaughter e Anne E. Nixon, publicação disponível no acervo, a qual conta com mais de cem fotos raras que ilustram sua vida e carreira como rei do rock. A atividade contará com letras e traduções de alguns sucessos que entraram para história da música, afinal: “Elvis não morreu” (…)

Fábrica de Cultura Vila Curuçá:

19/08 às 16h | 25/08 às 11h | 27/08 às 15h

No dia 16 de agosto, data da morte do “Rei do Rock”, é comemorado o “Dia de Elvis Presley“, cantor, compositor e ator, com mais de 30 filmes

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: MENINO ELVIS (Presencial)

Em uma madrugada fria de janeiro de 1935, dentro de um barraco no gueto, chamado Espingarda, nascia um menino que mudaria a história da música no mundo. Com vocês, o bebê: “Elvis Aaron Presley”. Para comemorar a trajetória do astro do rock americano, a equipe da Biblioteca contará sua infância no estilo radionovela, gênero famoso na época de seu nascimento. No final, o Ateliê de Violino tocará o sucesso: “Can´t Help Falling In Love”. Venha se encantar ao som do rei.

Fábrica de Cultura Sapopemba

16/08 às 15h

ENCONTRO DE LEITORES + INTERVENÇÃO NA BIBLIOTECA: BAILÃO DO ROCK (Presencial)

Elvis Presley faleceu no dia 16 de agosto de 1977 deixando um grande legado e em homenagem ao dito “Rei do Rock”, a Biblioteca da Fábrica de Cultura Itaim Paulista, propõe neste mês a realização de um baile entoado por seus maiores clássicos. Todas e todos estão convidados, então vista a melhor fantasia e venha se divertir, dançar, mexer e saber um pouco mais da história deste ícone do “rock and roll”, justificando e comprovando o mito “Elvis não morreu!”. Atividade baseada no livro: “As crônicas de Elvis — volume 1”, de Daniel Frazão, disponível no acervo digital Árvore Livros.

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

16/08 às 15h

Consulte nossos endereços, telefones e programação completa www.fabricadecultura.org.br