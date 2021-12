Festival Maomoon levará mais de 35 atrações musicais para réveillon na Amazônia

O evento promete ser um dos melhores réveillons do Brasil nesse fim de ano

Após quase dois anos de pandemia, o que as pessoas mais querem é celebrar com muita música boa e alegria! É isso que o Festival Maomoon promete levar para o público na Amazônia. O evento será realizado no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, no hotel Tiwa Amazonas Eco Resort, às margens do rio Negro, no município de Iranduba, próximo da capital Manaus, e no dia 3 de janeiro, no flutuante Abaré, no Lago Tarumã.

Contando com mais de 35 atrações da e-music nacional e internacional, o Festival Maomoon preparou uma edição histórica que contará com decoração, iluminação e equipamentos de som de alta qualidade, além dos melhores artistas da área. O objetivo é levar até à Amazônia, um estado brasileiro e rico, o clima de grandes festivais de música eletrônica.

O cantor paraense Jaloo estará no festival e mostrará em Manaus seu pop indie com tons de tecnobrega, ritmo que vem conquistando o Brasil

O Festival Maomoon terá muita animação e os DJs que fazem sucesso nas melhores pistas de dança do mundo

“Queremos que as pessoas sintam a energia que a Amazônia proporciona. Vamos começar 2022 com alto astral, muita diversão, as belezas da floresta amazônica e ainda ouvindo o som de grandes nomes da música eletrônica nacional e mundial. Será um evento inédito e com várias surpresas para o público. Além da festa no hotel, teremos também um evento de encerramento no flutuante Abaré”, disse um dos organizadores da festa Maomoon, o DJ Roque Castro.



Donos do hit “Gasolina”, a banda Teto Preto faz o debut na cidade e promete agitar o festival com seus beats eletrônicos mesclados à brasilidade

Entre os destaques da programação, está o alemão DJ Hell, proprietário da gravadora Gigolo Records e um dos propulsores do estilo electroclash. Outro grande nome internacional que participa do evento é o premiado produtor Phonique, um dos mais destacados DJs da Europa. O Festival Maomoon também terá alguns dos maiores DJs do Brasil e representantes residentes de grandes festas paulistanas

O evento será realizado com redução da capacidade do público para 30% no local

O evento acontecerá ao ar livre, seguindo todas as normas de prevenção contra a Covid-19. Os ingressos já estão a venda no site Sympla (https://bit.ly/3xFKDSW) a partir de R$ 200 e os participantes deverão levar máscara de proteção, além do passaporte de vacinação ou o exame de PCR com resultado negativo de até 48 horas antes do evento.