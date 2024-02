Festival Esportivo inspirado em ‘A Infância de Romeu e Julieta’ reúne multidão em São Paulo

Mais de 3.500 fãs e esportistas celebram a união de esporte e entretenimento em um evento inesquecível na USP

Em um domingo vibrante, a Universidade de São Paulo (USP) transformou-se em palco para o “Festival Esportivo A Infância de Romeu e Julieta”, um evento que uniu esporte, cultura e entretenimento, atraindo uma multidão de mais de 3.500 pessoas, entre espectadores e participantes. Inspirado na novela homônima exibida pelo SBT e Prime Video, o festival não só celebrou as atividades físicas narradas na trama, como também serviu como um ponto de encontro para admiradores da obra e entusiastas do esporte.

Com 1.600 inscritos competindo em modalidades como corrida, patinação, caminhada, passeio de bicicleta e skate, o evento destacou-se por sua capacidade de engajar um público diverso, desde famílias em busca de um passeio dominical até atletas amadores e fãs da novela. A presença do elenco e do diretor-geral, Ricardo Mantoanelli, acrescentou um brilho especial ao festival, permitindo um encontro memorável entre os fãs e seus ídolos.

As competições foram embaladas ao som de um trio elétrico que tocava a trilha sonora da novela, criando uma atmosfera de alegria e união. Além do aspecto competitivo, o evento promoveu a saúde e o bem-estar através da prática de atividades físicas, refletindo o cenário fictício do CEC (Centro Esportivo Castanheiras) presente na trama da novela, onde a prática esportiva é vista como um elemento central para o desenvolvimento e a integração das crianças.

O sucesso do “Festival Esportivo A Infância de Romeu e Julieta” reafirma a capacidade do esporte de transcender as barreiras da tela, inspirando a prática de atividades físicas e promovendo momentos de lazer e entretenimento para pessoas de todas as idades. Um evento que, certamente, deixará saudades e a expectativa para as próximas edições.