Festival do Queijo Artesanal de Minas agita Belo Horizonte com regulamentação histórica

A 6ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas (FQAM) começou em grande estilo nesta quinta-feira (13/6) no Expominas, em Belo Horizonte. A abertura do evento foi marcada pelo simbólico “corte do queijo” e contou com a presença de importantes figuras como o vice-governador Mateus Simões, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, e o presidente do Sistema Faemg/Senar, Antônio Pitangui de Salvo. Produtores mineiros de queijo e diversas autoridades políticas e representantes do setor também participaram do evento.

Durante a cerimônia, foi anunciada a publicação do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Minas de Casca Florida. Esta variedade do Queijo Minas Artesanal é feita a partir de leite cru e ‘pingo’, sem a raspagem da casca, conferindo-lhe um aspecto de bolor ou mofo. Minas Gerais se tornou o primeiro estado brasileiro a formalizar o Queijo de Casca Florida através da resolução nº 42, emitida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) em dezembro de 2022. Esse regulamento assegura a padronização de qualidade dos queijos de casca florida, estabelecendo critérios rigorosos sobre ingredientes, processos de produção e características únicas, oferecendo mais segurança para os consumidores.

“Essa normatização será mais uma oportunidade para ampliar a participação do Queijo Minas Artesanal no mercado, agregando ainda mais valor à iguaria e ao trabalho dos produtores. Além disso, o mofo deste tipo de queijo é incorporado ao nosso terroir de forma natural, sem a inclusão de fungos industrializados, como acontece em outros Queijos Minas Artesanais de Casca Florida Natural produzidos no restante do país”, destacou o vice-governador Mateus Simões.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, reafirmou as conquistas do setor e a importância das parcerias para apoiar os produtores e estimular a geração de emprego e renda. “O Sebrae realiza muitas coisas, mas não realizamos sozinhos. Estamos sempre em parceria com o Governo do Estado e demais instituições ligadas ao setor para levar mais conhecimento aos produtores. Queremos que ofereçam um produto de qualidade e de alto valor para o mercado, gerando riquezas e o desenvolvimento econômico local”, afirmou Souza.

Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema Faemg/Senar, também destacou a promoção e a legitimidade dos queijos mineiros. “A realização deste festival reforça a originalidade do nosso queijo artesanal, que tem aumentado sua qualidade e conquistado vários prêmios dentro e fora do Brasil. Uma iguaria que não só promove a gastronomia local, mas fortalece a economia e o turismo regional”, disse Salvo.

Promovido pelo Sebrae Minas e o Sistema Faemg/Senar, com apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais (Seapa) e a Associação Mineira do Queijo Artesanal (Amiqueijo), o Festival do Queijo Artesanal de Minas oferece uma programação variada e enriquecedora.

Nesta sexta-feira (14/6), será realizado, das 8h às 18h, o Seminário Técnico dos Queijos Artesanais de Minas. O evento reunirá produtores mineiros e especialistas técnicos das instituições de apoio ao segmento, como o Sebrae, Sistema Faemg/Senar, Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado de Agricultura, IMA, Emater, Epamig, entre outros. Palestras, debates e mesas redondas abordarão temas que impactam o processo produtivo dos queijos artesanais, além de tendências de mercado e inovações para o setor.

No mesmo dia, das 13h30 às 18h, produtores mineiros e pequenas agroindústrias apresentarão seus produtos para donos de empórios e lojas especializadas de alimentos durante a Agenda de Relacionamento. A expectativa é que o evento aproxime 40 produtores de queijos, doces, cachaça, cafés, mel e geleias com 20 potenciais compradores de vários estados.

O Festival do Queijo Artesanal de Minas segue até sábado (15/6). Durante os três dias, serão comercializados pratos preparados com queijos de 13 regiões produtoras de Minas Gerais, feitos por chefs mineiros do programa Prepara Gastronomia. Os pratos, com preços entre R$ 20 e R$ 40, têm a curadoria do chef Renato Lobato, tri-campeão brasileiro no concurso Panconfest.

Os visitantes também terão a oportunidade de degustar e comprar diretamente dos produtores de queijos, doces, quitandas, licores, cachaça e geleias, todos apoiados pelo projeto Origem Minas, uma iniciativa do Sebrae Minas em parceria com o Sistema Faemg/Senar.

SERVIÇO

6º Festival do Queijo Artesanal de Minas (FQAM)

Dias 13 e 14 de junho (quinta e sexta-feira), das 12h às 22h, e dia 15 de junho (sábado), das 10h às 22h.

Expominas – Avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira, Belo Horizonte/MG

Inscrições: festivalqam.com.br