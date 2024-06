O 6º Festival do Queijo Artesanal de Minas acontece na próxima semana em Belo Horizonte, entre os dias 13 e 15 de junho. Esta edição do evento terá um espaço no Expominas para a promoção de negócios de pequenos produtores.



Produtores mineiros de queijos e pequenas agroindústrias do estado vão apresentar seus produtos para empórios e lojas de alimentos na Agenda de Relacionamento realizada durante. A apresentação terá uma dinâmica diferenciada, com foco para a criação de network, que contribui para contatos posteriores a fim de gerar negócios e firmar novas parcerias, ampliando a capacidade de comercialização dos pequenos negócios ofertantes.



Neste ano, a expectativa é que o evento aproxime 40 produtores de queijos, doces, cachaça, cafés, mel e geleias com 16 potenciais compradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.



“A Agenda de Relacionamento é um importante instrumento de acesso ao mercado, que estimula o intercâmbio comercial entre quem oferece com quem procura um determinado produto. Além disso, é um ambiente propício para fazer negócios, criar uma rede de contatos, realizar acordos de cooperação e prospectar vendas”, afirma a analista do Sebrae Minas Danielle Fantini.



E se por um lado, o evento é uma oportunidade para os produtores se conectarem com novos clientes, por outro, é uma chance para as empresas compradoras encontrarem em um só lugar fornecedores de produtos diversificados e de alta qualidade, que representam a tradição e a essência de Minas Gerais. Além disso, a relação direta com os produtores facilita negociações mais favoráveis, resultando em melhores preços e condições comerciais vantajosas para ambos os participantes da Agenda de Relacionamento.



Além de conectar produtores e empresas compradoras, o Festival do Queijo Artesanal de Minas também terá espaço para os visitantes conhecerem, degustar e comprar as iguarias da gastronomia mineira.

Durante os três dias do festival serão expostos e comercializados queijos de várias regiões do estado, além de doces, quitandas, licores, cachaça e geleias, feitos por pequenas agroindústrias apoiadas pelo projeto Origem Minas, uma iniciativa criada pelo Sebrae Minas em parceria com o Sistema Faemg/Senar.

“Haverá um estande coletivo onde público do festival vai ter acesso aos produtos da agroindústria mineira que expressam a mineiridade. Os visitantes terão a oportunidade de degustar e comprar diretamente dos produtores”, justifica a analista do Sebrae Minas Danielle Fantini.