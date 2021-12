Festival de Verão de Belo Horizonte conta com apresentações de mais de 50 artistas

O evento acontece nos dias 29 e 30 de janeiro de 2022, no estádio Mineirão.

O Festival de Verão de Belo Horizonte apresenta, em dois dias de festa, mais de 50 artistas de vários gêneros musicais da cena nacional em três palcos. O evento, dos mesmos realizadores do Festival Planeta Brasil, traz a pluralidade musical com Vintage Culture, Natiruts, Vanessa da Mata, Jão, Djonga, Xamã, MC Poze do Rodo, Lagum, Luedji Luna, KVSH, Chico Chico e tantos outros artistas confirmados. O festival acontece nos dias 29 e 30 de janeiro no estádio do Mineirão.

A primeira edição do Festival de Verão de Belo Horizonte chega para celebrar os retornos, tanto o do grande público aos shows e eventos, quanto o dos artistas aos grandes palcos. Os dias de festa irão promover, além das apresentações e encontros nos palcos, muita interação com intervenções artísticas e causas de impacto social por todo o espaço do estádio.







Dos mesmos idealizadores e realizadores do Planeta Brasil, a primeira edição do Festival de Verão de Belo Horizonte chega com pluralidade para celebrar todas as tribos e ritmos

O festival será marcado pela diversidade e qualidade musical nos palcos, trazendo no seu line-up representação de estilos como pop, trap, mpb, hip hop, reggae, música eletrônica e funk com, além dos já citados, artistas como Baco Exu do Blues, Poesia Acústica, Recayd Mob, Cat Dealers, Chemical Surf, Sidoka, Bin, Vitão feat Luccas Carlos + Day, Luedji Luna, Afrocidade, Jovem Dionísio, Academia da Berlinda, Lourena, Clara Valverde feat Mariana Nolasco, Mahmundi, Jade Baraldo, Julio Secchin, Fancy INC, Groove Delight, Illusionize, Jord, RDT, RQNTZ, The Otherz, Victor Lou, L7nnon, Orochi, Cynthia Luz e FBC feat VHOOR + Mac Júlia.

Além de estilos como pop, trap, mpb, hip hop, reggae e funk, no domingo, dia 30, o festival terá um palco exclusivo para a música eletrônica. Esse espaço será comandado pelo BHDF SUMMER STAGE, assinatura do Planeta Brasil na cena eletrônica. O Festival de Verão promete fazer parte do calendário de verão em Belo Horizonte. O festival estreia com uma grande estrutura e atrações para todas as tribos e ritmos.

O evento, dos mesmos realizadores do Festival Planeta Brasil, traz a pluralidade musical com Vintage Culture, Natiruts, Vanessa da Mata, Jão, Djonga, Xamã, MC Poze do Rodo, Lagum, Luedji Luna, KVSH, Chico Chico e tantos outros artistas confirmados

Viver é melhor do que sonhar – os encontros se multiplicam – e este é um convite para vivermos juntos de novo. Vem, Festivais! Vem, Verão!

Acompanhe nas redes:

@festivalveraobh

@festivalplanetabrasil

ServiçoFestival de Verão de Belo Horizonte

Datas:

29 de janeiro de 2022, sábado.

30 de janeiro de 2022, domingo.

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Abertura dos portões: às 12 horas

Classificação: 18 anos

Ingressos:

www.sympla.com.br/festivalveraobh

Setores:

Pista: acesso a todos os palcos do festival.

Pista Premium: acesso a todos os palcos do festival – com o serviço open bar.

Camarote Land Spirit: um espaço com festas e gastronomia, drinks elaborados, pocket shows e artistas exclusivos com um serviço full open bar.

Sábado, 29:

Natiruts, KVSH, Lagum, Vanessa da Mata, Djonga, Poesia Acústica, Recayd Mob, Jão, Sidoka, Bin, Vitão feat Luccas Carlos + Day, Luedji Luna, Afrocidade, Academia da Berlinda, Lourena, Clara Valverde feat Mariana Nolasco, Chico Chico, Mahmundi, Jade Baraldo, Julio Secchin

Domingo, 30:

Vintage Culture, Cat Dealers, Chemical Surf, Fancy INC, Groove Delight, Illusionize, Jord, RDT, RQNTZ, The Otherz, Victor Lou, Bacu Exu do Blues, L7nnon, Xamã, MC Poze do Rodo, Orochi, Cynthia Luz, FBC feat VHOOR + Mac Júlia, Jovem Dionísio – BHDF SUMMER STAGE

PROTOCOLOS COVID-19:

– O evento seguirá as medidas exigidas pelo Decreto Municipal de Belo Horizonte.

– Será permitida a entrada com apresentação do cartão de vacinação com as duas doses contra a Covid-19 completas, no período de 15 dias antes da data do evento.

– Caso o participante ainda não tenha completado as duas doses, poderá ser apresentado o resultado do teste negativo contra a Covid-19, desde que realizado 72h antes do evento.

– Na entrada, haverá aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel.