Festival de Parintins 2024 brilha com Troféu Brahma e ações inéditas

O Festival Folclórico de Parintins 2024, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, começou na sexta-feira, dia 28, e segue até a noite deste domingo, dia 30, apresentando novidades que prometem elevar a grandiosidade do evento. A Brahma, cerveja número 1 dos brasileiros e apoiadora do festival há mais de 20 anos, está impulsionando o maior evento do Norte do Brasil com diversas ações inéditas e a introdução do Troféu Brahma, um símbolo dourado que será entregue ao Boi Bumbá vencedor desta edição.

Brahma celebra Festival Folclórico de Parintins 2024 com ações inéditas

A histórica disputa entre o Boi Garantido (vermelho) e o Boi Caprichoso (azul), realizada no Bumbódromo de Parintins (AM), a “Ilha da Magia” localizada a 369 km de Manaus, atraiu milhares de pessoas para a abertura do festival. Celebridades como a atriz Vivian Amorim marcaram presença no Camarote Brahma, trazendo ainda mais brilho ao evento.

Além do troféu, a Brahma oferece caminhão de cerveja e experiências interativas no evento mais esperado do Norte

Além do troféu, a agremiação vencedora receberá um caminhão cheio de cerveja Brahma para celebrar a vitória. Este gesto promete tornar a comemoração ainda mais especial e animada para os torcedores.

Entre as inovações, a Brahma preparou um vídeo em realidade virtual aumentada, oferecendo uma experiência imersiva da viagem de Manaus a Parintins. Caixas espalhadas pelos principais bares, mercados e currais dos bois exibem mensagens como “Contém o Prêmio do Campeão” e “Contém Paixão”, evocando a intensa paixão dos amazonenses pelos bois Garantido e Caprichoso.

Nos dias do festival, diversas atividades interativas promovidas pela Brahma incluem o Torcidômetro, onde os torcedores podem demonstrar sua paixão pelo bumbá preferido, e a exposição de latas comemorativas gigantes para fotos. A distribuição de tatuagens temporárias da Brahma e vouchers do Zé Delivery, além da exibição do Troféu Brahma, intensificam a emoção e a expectativa entre os participantes.

A atriz Vivian Amorim, com um figurino exclusivo assinado pelo estilista manauara Rodrigo Paiva, e outros convidados ilustres, participam das ações da marca no Bumbódromo e em várias ativações em Parintins, complementando as comemorações.

Para homenagear a cultura local, a Brahma produziu latas personalizadas dos Bois Garantido e Caprichoso, assinadas pelo artista parintinense Ronan Marinho. Comercializadas apenas durante a 57ª edição do festival, as latas trazem a grandeza dos Bois Garantido e Caprichoso, simbolizando a forte experiência sensorial do evento, com cores vibrantes, danças, músicas e uma energia única.

O Festival Folclórico de Parintins 2024, impulsionado pelas ações da Brahma, promete ser uma celebração memorável, unindo tradição e inovação, e reforçando o papel da cerveja como um elo entre os apaixonados pela cultura amazonense.