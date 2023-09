Festival Bike Arte Brasil busca levar cultura da bicicleta para cinco cidades brasileiras

Edital está aberto para selecionar propostas nas áreas de grafite, serigrafia, produção cultural e cicloativismo

O Bike Arte Brasil, festival realizado pelo Instituto Aromeiazero, está de volta aos encontros presenciais. Com o objetivo de abrir as ruas para pessoas e ocupá-las com manifestações artísticas como exposições, shows, artistas de rua, além de gastronomia e oficinas, sempre usando a bicicleta como tema central, o evento está com edital aberto para selecionar propostas.

Festival terá edições em São Paulo, Blumenau, Campinas, Fortaleza e Manaus



O festival será realizado neste ano em cinco edições: São Paulo/SP; Blumenau/SC, Campinas/SP; Fortaleza/CE e Manaus/AM. A primeira será na na Zona Leste paulistana nos dias 21 e 22 de outubro. Cada edição contará com um festival de 2 dias com programação totalmente gratuita.

Projeto Bike Arte já promoveu ilustradores e grafiteiros para um público de 14.000 pessoas

Créditos: Divulgação



A programação será composta por meio de edital que contemplará propostas de intervenções de artes visuais urbanas e realização de oficinas/workshops. Serão selecionadas iniciativas nas modalidades Grafitti ou Estêncil; Serigrafia e/ou Lambe-Lambe; e Produção Cultural e/ou Cicloativismo. As inscrições podem ser feitas até o dia 09 de outubro. Para enviar a proposta e saber mais da programação, acesse o site: https://www.aromeiazero.org.br/bikearte.



Podem se candidatar pessoas jurídicas MEI ou ME ou grupo informal ou coletivo, desde que seja representado por uma MEI, e experiências com atendimento ao público. Serão selecionadas 3 propostas das linguagens sugeridas.



O objetivo do Bike Arte Brasil é valorizar a cultura local periférica e, por isso, moradores ou pessoas que tenham histórico de atuação no território da Zona Leste de São Paulo, terão prioridade no processo de seleção na primeira etapa.



Em 12 edições, o projeto Bike Arte já promoveu ilustradores e grafiteiros, organizou dezenas de oficinas gratuitas e cerca de 30 shows para um público de 14.000 pessoas. Foram 24 oficinas, além de dois festivais com atrações diversas e para todas as idades.



O Instituto Aromeiazero, organizador do evento, é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. Desde 2011, as iniciativas do Aro promovem uma visão integral da bicicleta, potencializando expressões culturais e artísticas, geração de renda e hábitos de vida saudáveis.