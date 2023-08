Festa do Peão de Barretos Anuncia Atrações de Peso para Edição de 2024

Cody Johnson, ídolo da música country americana, e a dupla sertaneja Jorge & Mateus já estão confirmados para o evento

A 69ª edição da Festa do Peão de Barretos promete ser um espetáculo memorável, com a confirmação de atrações de renome internacional e nacional. No último sábado, a organização do evento anunciou que o ícone da música country americana, Cody Johnson, fará sua estreia no Brasil em um show único no dia 24 de agosto de 2024.

Jorge & Mateus: dupla está confirmada na Festa do Peão de Barretos 2024 (Crédito Divulgação)

Cody Johnson, reconhecido como um dos ídolos da country music, possui uma trajetória marcada por sucessos e conquistas. Sua carreira independente o levou a um reconhecimento global, e clássicos como “With You I Am”, “Wild as You” e “Dear Rodeo” se tornaram hinos para fãs ao redor do mundo.

Com oito álbuns lançados, seu trabalho mais recente, “Ain’t Nothin’ to It”, lançado em 2019, se destacou como um dos mais bem-sucedidos. Além disso, o artista conquistou um Grammy na categoria Melhor Música Country em 2023. Seu documentário, “Cody Johnson – Dear Rodeo”, está disponível no streaming Prime Video, oferecendo aos fãs uma visão mais profunda de sua jornada.

Cody Johnson é ídolo da música country americana (Crédito Cojo Music)

A Festa do Peão de Barretos também confirmou a presença da dupla sertaneja Jorge & Mateus, que incendiou o Estádio de Rodeios em sua apresentação do último sábado. Com ingressos esgotados antecipadamente, a energia da plateia foi um prelúdio emocionante para o que está por vir na edição de 2024. Jorge & Mateus subirão ao palco no dia 17 de agosto, garantindo mais um espetáculo imperdível.

Os fãs do evento também receberam a notícia de que César Menotti e Fabiano assumirão o papel de embaixadores do evento. A dupla, consagrada no cenário sertanejo, também está confirmada para um show especial em 2024, com a data a ser anunciada.

Com uma programação repleta de estrelas da música, a Festa do Peão de Barretos 2024 se prepara para oferecer 10 dias de entretenimento inesquecível. Os amantes da música country e sertaneja podem se preparar para uma experiência única, celebrando a cultura e a paixão que o evento sempre proporciona.

Para mais informações e atualizações sobre a programação, acesse o perfil oficial do evento no Instagram (@festadopeaodebarretos_oficial) e visite o site oficial do evento.