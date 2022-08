Festa Castro estará de volta com sua edição de Halloween e traz Claptone e Bruno Be como os headliners do evento

Evento acontecerá em uma fábrica de brinquedos abandonada, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo

No dia 15 de outubro a Festa Castro estará de volta com sua edição de Halloween. O evento será realizado em uma fábrica de brinquedos abandonada, na Barra Funda, em São Paulo. No lineup, centrado em música eletrônica, Claptone e Bruno Be são os headliners da festa que também traz nomes como Lily Scott, Cardume DJs, From House To Disco e Kidzz.

Também headliner do Castro Festival, Bruno Be | Créditos: divulgação

Claptone é especializado nos gêneros musicais house e tech house e participou do Tomorrowland por quatro anos seguidos, além de apresentar seu próprio palco, The Masquerade. O DJ já esteve em festivais de prestígio como Coachella, Rock in Rio, Hideout, Creamfields, Sunrise, Beyond Wonderland, Big Burn, IleSoniq, Ultra Music Festival, Mysteryland, Afterhills, Melgt! e Lollapalooza.

Bruno Be é DJ e produtor catarinense, de Floripa. Ele é especialista no estilo deep house, com os consagrados remixes de Say my name, Human e Intro. Com passagens por grandes eventos como o Rock in Rio, Lollapalooza, Só Track Boa e Green Valley, ganhou destaque na música eletrônica e figurou no topo das paradas do Hype Machine, portal que elenca as músicas mais ouvidas nos mais diversos gêneros.

Festa Castro estará de volta com edição de Halloween

A Festa Castro

A Castro acredita e defende a diversidade em diferentes contextos e esferas, transmitindo seus valores em todos os momentos que vão para além daqueles conhecidos na pista. Com foco na música eletrônica e no público LGBTQIAP+, o cenário escolhido para a edição de Halloween é perfeito para entrar no mood da festa, que criará uma atmosfera em que brinquedos ganharão vida e que junto ao corpo de baile e às Castro Queens, farão desta noite uma data assustadoramente inesquecível.

Os ingressos entre R$85,00 a R$175,00 (primeiro lote) estão disponíveis no site da Ingresse. A Festa Castro é uma idealização de Lily Scott, que está à frente do projeto paulistano Love Cabaret e também do rooftop Ilha 360, e João Felipe Villanova, em parceria com a agência Entourage, sócia-produtora, que trabalha exclusivamente com artistas de música eletrônica, na intenção de expandir a visão da festa com um sabor eletrônico.

Segundo detalha João Villanova, idealizador do evento, “a Castro surgiu em 2016 como um projeto de acolhimento. A ideia sempre foi ocupar espaços, se expressar, fortalecer laços dentro da própria comunidade e trazer cor à cidade. Buscamos inspiração no coloridíssimo bairro Castro, em São Francisco (EUA), local precursor da diversidade e um dos bairros mais expressivos do mundo”.

Serviço

Festa Castro Halloween Local: Rua Moisés Kauffmann, Nº 158 — Barra Funda, São Paulo

Data: 15/10 – sábado, das 20h às 08h

Ingressos: de R$85,00 a R$175,00 (primeiro lote)

Ingressos: Aqui