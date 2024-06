Fest Rock Brasília anuncia bandas selecionadas para 2024

Roqueiros do Distrito Federal, uni-vos! Nos dias 15 e 16 de junho (sábado e domingo), o Fest Rock Brasília vai ocupar a Torre de TV (Eixo Monumental), reunindo 20 artistas e bandas de rock autorais. Nesta terça-feira (04/06), a organização divulgou programação completa com as 16 atrações selecionadas por meio do chamamento público, realizado entre 20 e 29 de maio, e os quatro grupos convidados especialmente para o evento. Foram mais de 200 inscrições, o que reafirma a força do Rock como patrimônio cultural e imaterial do DF e Entorno.

Mariana Camelo Joe Silhueta Xavosa Os Cabeloduro

Com entrada franca, o Fest Rock Brasília ocorre em celebração ao Dia do Rock Brasiliense, comemorado em 27 de março e criado pela Lei nº 7.386/2024, por iniciativa do deputado distrital Ricardo Vale. As bandas selecionadas receberão um cachê de R$ 4,5 mil pela participação. “O festival fomenta a cadeia criativa dos rockers do DF, que está num momento muito interessante. O rock está sendo mexido e há uma satisfação no ar. Um despertar dos artistas, músicos e compositores do rock autoral”, ressalta a produtora cultural Táta Cavalcanti, sócia-diretora da Capital do Rock Produções e correalizadora do evento junto ao Instituto Latinoamerica.

Kidsgrace Mitsein MIV Binarious MIV

De acordo com o presidente do Instituto Latinoamerica e um dos idealizadores do evento, Atanagildo Brandolt, o principal objetivo do Fest Rock Brasília é reanimar a cena roqueira da cidade. “Vamos recolocar a Capital Federal na rota do Rock, não só com saudosismo de bandas que se reagruparão para o evento, mas principalmente oportunizando espaço e equipamentos de última geração e máxima qualidade para os novos talentos. A arte da inventividade e da expressão contemporânea terá um espaço para sua manifestação na Torre de TV.”

Corujones Haynna e os Verdes Detrito Federal Wild Hunt Device

Com produção do movimento Setorial Cultura Rock e parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a programação traz também quatro bandas veteranas, convidadas pelo coordenador artístico do Fest Rock Brasília, Philippe Seabra. São bandas que pararam suas atividades e voltarão para uma apresentação especial, como 5 Generais, Nata Violeta e Pravda.

Além disso, a programação conta com apresentação da Brasília Metal Legends, grupo que reúne musicistas diversos para homenagear bandas de heavy metal dos anos 1980 e 1990. “O Festival traz elementos-chave em seu conceito, que reforçam a atuação e o papel do Setorial Cultura Rock, como inclusão e honra. Honrar as bandas autorais de rock e suas vertentes com uma ótima estrutura e cachês, diante de toda a luta que a cultura Rocker traz, é muito necessário”, destaca João Mancha, um dos diretores do movimento Setorial Cultura Rock.

Participaram do chamamento mais de 200 artistas e bandas do DF e Entorno. Como o rock também é sinônimo de inclusão desde o seu nascimento, das 16 bandas selecionadas, oito têm vocal feminino, sendo duas formadas exclusivamente por mulheres, seis grupos têm pelo menos um integrante negro ou LGBTQIAP+ e quatro bandas têm pessoas com deficiência em sua composição. “Fomentar a inclusão de bandas com protagonismo feminino e PCD é uma ação de transformação social, fundamental para uma releitura e reposicionamento do rock não só no DF, mas no Brasil”, completa Mancha.

SERVIÇO:

Fest Rock Brasília

Quando: 15 e 16 de junho (sábado e domingo)

Horários: Sábado, das 16h às 23h. Domingo, das 15h às 22h

Local: Torre de TV (Eixo Monumental)

Classificação indicativa: livre

Mais informações: https://festrockbrasilia.com.br

ATRAÇÕES SELECIONADAS PELO CHAMAMENTO PÚBLICO

Binarious

Brazilian Blues Band

Caos Lúdico

Corujones

Detrito Federal

Device

Haynna e os Verdes

Joe Silhueta

Kidsgrace

Mariana Camelo

Mitsein

MIV

Os Cabeloduro

Seconds of Noise

Xavosa

Wild Hunt

BANDAS CONVIDADAS

5 Generais

Nata Violeta

Pravda

Brasília Metal Legends – que reúne músicos diversos prestando tributo às bandas brasilienses de heavy metal dos anos 1980 e 1990