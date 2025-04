Ferrock homenageia os 65 anos de Brasília com shows de graça

O Centro Cultural Ferrock vai promover uma super programação no dia 18 de abril (sexta-feira, feriado), das 14h às 20h, na Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial – Setor P Norte, Ceilândia), em homenagem aos 65 anos de Brasília e que faz parte do calendário cultural “Rumo aos 40 Anos” do Ferrock Festival.

Sete bandas de rock, blues, hard rock e heavy metal, autorais e covers, vão se apresentar de graça: pela ordem, Black Heart, Holy Drink, Podrera, Black Rainbow (tributo a Black Sabbath), Wivs (tributo a Pink Floyd), Brazilian Blues Band e Elffus (mais informações abaixo).

Este projeto é realizado com o apoio do Ministério da Cultura (Governo Federal)

Parcerias: Setorial Cultura Rock, Cult 22, Rock CEI, Zine-se, Samamba Rock, Solo Autoral e Rádio Cultura FM (100,9MHz)

SERVIÇO

Ferrock Rumo aos 40 – Homenagem aos 65 anos de Brasília

Local: Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial – Setor P Norte, Ceilândia)

Dia: 18 de abril (sexta-feira)

Horário: das 14h às 20h

Shows: Black Heart, Holy Drink, Podrera, Black Rainbow (tributo a Black Sabbath), Wivs (tributo a Pink Floyd), Brazilian Blues Band e Elffus

Entrada: franca

Classificação indicativa: livre

SOBRE AS BANDAS



BLACK RAINBOW

Formada em 1994, a Black Rainbow presta tributo a uma das maiores bandas de todos os tempos: Black Sabbath. No repertório, músicas consagradas de seus dois principais vocalistas: Ozzy Osbourne e Ronnie James Dio. As apresentações são marcadas pela pegada forte e coesa de seus músicos, com muita energia, levando ao êxtase os fãs mais exigentes do quarteto inglês da cidade de Birmingham.

Integrantes: Marcelo D’Paula (voz), Eduardo Leite (guitarra), Iure Silva (baixo) e Tiago Rabelo (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/blackrainbow1994

BLACKHEART

Criada em 2024, a Blackheart apresenta uma fusão de influências que vão do rock alternativo ao hard rock. Com vocais poderosos, riffs marcantes e presença de palco eletrizante, o grupo entrega performances cheias de atitude e emoção. Além de interpretar grandes sucessos do rock, de nomes como Metallica, Nirvana, Aerosmith, Guns n’Roses, Heart, Linkin Park, Evanescence, Paramore, Ghost e The Cranberries, o sexteto está se preparando para trilhar seu próprio caminho com músicas autorais, carregadas de intensidade e autenticidade.

Integrantes: Isabel Oliveira (voz), Igor Matsumoto (guitarra e voz), Gabriel de Sousa (guitarra), Pedro Porto (baixo), Maria Fernanda (backing vocal) e Talison (bateria e backing vocal)

Mais informações:

www.instagram.com/banda_blackheart www.youtube.com/@BlackheartSyndicate

Vídeo

BRAZILIAN BLUES BAND

Fundada em 1994, a Brazilian Blues Band é uma referência nacional do blues rock. Já fez duas turnês pela Europa e inúmeros shows pelo Brasil. Tem quatro discos de estúdio, sendo o mais recente, “Agregue-se” (2024), que celebra os 30 anos do quinteto, em trabalho com produção de Dillo e participações de Fernando Magalhães (Barão Vermelho), Adriano Grineberg, Jeferson Gonçalves e Jonatas Falcão (Seu Pereira). Como novidade em 2025, a banda lançou um documentário comemorativo com depoimentos e imagens de show realizado este ano mesmo no Clube do Choro de Brasília, com direção de Miguel Mello e produção de Eliane de Castro.

Integrantes: Luiz Kaffa (voz), Marssal Leones (teclados), Rairy de Carvalho (guitarra), Marcelo Marssal (baixo) e Eduardo Camargo (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/brazilianbluesbandoficial www.youtube.com/@brazilianbluesband

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/25myDUO8f1CFPupLHZ38yL

Vídeo: “Caminhos Tortos”

ELFFUS

Banda reconhecida por sua performance vigorosa, som poderoso, vocais rasgados e letras contundentes, que podem falar de amor, guerra, sexo, miséria, política, religião, solidão e drogas, passeia pelo heavy, punk, blues e thrash demonstrando sempre seu estilo e visão do bom e velho rock’n roll. Após lançar quatro álbuns em quase quatro décadas de existência, com destaques para músicas como “Inferno”, “Pura Inocência”, “Asas Partidas” e “Deixa o Rock Rollar”, vai entrar em estúdio no meio de 2025 para preparar disco novo, que aos poucos já vem sendo apresentado nos shows.

Integrantes: Alberto (voz), Álcimo (bateria), Fernando de Castro (baixo) e Pedro Selva (guitarra)

Mais informações:

www.instagram.com/bandaelffus

www.youtube.com/@pedroselvagem

Vídeo: “Último Beijo”

HOLY DRINK

Fundada em 2020, a Holy Drink é uma banda de glam e hard rock que chegou para agitar a cena com um show enérgico e performático. Atualmente está produzindo o primeiro álbum de estúdio, com mais de 10 músicas, que já vem sendo tocadas ao vivo, trazendo influências de grandes nomes do gênero, como Mötley Crüe, Cinderella, Dokken, Ratt, W.A.S.P e Judas Priest. Uma delas – “Hellrider” – foi lançada como single este ano nas plataformas digitais.

Integrantes: Steel Isaac (voz), Dani Sixx (guitarra), Marc Lizzy (guitarra), Glaubass (baixo) e Xenomorfo (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/holydrink80s

www.youtube.com/@holydrink80

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6n3QLLSzINIdsj8xsCW4hJ

Vídeo: “In Your Chains”

PODRERA

Formada em 1998, a Podrera é uma banda pioneira no rock do Distrito Federal e tem por objetivo fazer um som rápido, sujo e agressivo que se aproxima do thrash metal, punk e hardcore, no estilo “crossover”, com letras que retratam o cotidiano e questões sociais. Já gravou dois EPs – “Mundo Imundo” (1998) e “Nós Vemos o Mundo Assim” (2007) – e o álbum “O Inferno Cada Vez Mais Perto de Você” (2018), além de um DVD ao vivo e de participações em diversas coletâneas.

Integrantes: Daniel Sampaio (voz), Marcelo Podrera (bateria), Josefer Ayres (baixo), Felipe Chendes (guitarra) e Ubiratan Menezes (guitarra)

Mais informações:

www.instagram.com/podreracrossover www.youtube.com/@marcelopodrerapodrera1107

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/4cpUeGMCtwieiajE8c5jAb

Vídeo: “Fuck USA”

WIVS

A Wivs está na estrada desde 2014 e tem como objetivo fazer shows com paixão em tributo ao Pink Floyd, banda inglesa formada em 1965 que se tornou referência no gênero psicodélico e experimental. O nome de batismo vem das iniciais dos três principais integrantes e o “s” corresponde aos demais músicos convidados.

Integrantes: Wesley Andrade (voz e violão), Ítalo Cauã (guitarra e voz) e Victor Cassimiro (bateria)

Mais informações:

www.instagram.com/wivs_pinkfloydtributo www.youtube.com/@wivspinkfloydtribute6693

Vídeo

SOBRE O FERROCK

O Centro Cultural Ferrock é uma entidade autônoma, de inspiração sócio/ambiental/ecológica/desportiva/cultural, criado em 1986 e tem sua história intimamente ligada à cidade de Ceilândia e seu processo de organização sócio cultural. É integrado à Central de Movimentos Populares e faz parte do calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal por meio da Lei nº. 2.754, de 26 de julho de 2001.

Prezando sua característica sócio cultural e pluralista, é formado por uma assembleia e diretoria executiva composta por moradores da própria cidade e por ativistas do movimento cultural. Possui, assim, um trabalho conjunto com as demais entidades e grupos organizados do Distrito Federal. Nascido da ideia de jovens amantes do rock and roll, oriundos dos movimentos estudantis, associações de moradores e de igrejas – que tinham em comum a preocupação com a falta de atividades que envolvessem os jovens da Ceilândia -, eles resolveram criar um projeto que pudesse proporcionar lazer, provocar a consciência social e de combate à violência e despertar uma visão mais crítica de nossa realidade.

Em junho de 1986, por meio de plebiscito, foi escolhido o nome Ferrock – Festival, Revolução e Rock. Em 12 de outubro (Dia das Crianças) do mesmo ano foi realizada a primeira ação sócio cultural com o tema “Criança, ontem, hoje e amanhã”. E foi criado o festival homônimo de música que soma 39 edições, com mais de 100 mil espectadores em quase quatro décadas.

Mais que um festival, o Ferrock desenvolve ao longo do ano diversas atividades, tais como oficinas de variados temas (música, arte e educação ambiental, dança, teatro, brinquedos populares e brincadeiras tradicionais), palestras e apresentações de teatro de mamulengo em escolas públicas da Ceilândia, além de rodas de capoeira, dança e apresentações musicais na Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial – Setor P Norte).