Fernando Torquatto: três décadas transformando a beleza

Fernando Torquatto, um dos nomes mais respeitados no universo da beleza, comemora 30 anos de uma carreira marcada por talento, inovação e pluralidade. Nascido em Santos, São Paulo, Torquatto cresceu em uma família grande, com oito irmãos, e desde cedo mostrou uma sensibilidade artística, influenciada pelo pai, apaixonado por fotografia, e pela mãe, entusiasta de moda e música. “Minha mãe adorava o cinema, gostava de cantar e era supervaidosa. Isso tudo foi me trazendo uma veia artística,” relembra Torquatto.

O multifacetado artista festeja sua trajetória na maquiagem, fotografia e estilo, influenciando a moda e a arte

Aos 16 anos, ele deixou Santos em busca de novas oportunidades e se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde começou a trilhar seu caminho no mundo da beleza. Formado em Comunicação Visual, Torquatto rapidamente se envolveu com publicidade e moda, áreas onde pôde aplicar sua paixão pela maquiagem e fotografia. Seu talento logo chamou a atenção, e em 2001, ele fez sua estreia na televisão com a série “Os Normais” e, posteriormente, na novela “A Cor do Pecado” em 2004, cuidando da beleza do elenco. Além disso, ele se destacou como apresentador do programa ‘Superbonita’ no GNT por oito anos.

O maquiador e fotógrafo reflete sobre três décadas de inovação e impacto na indústria da beleza

Fernando Torquatto é um verdadeiro artista multifacetado. Ele não cria apenas maquiagens deslumbrantes, mas também concebe visuais completos que incluem cabelo, figurino e até mesmo a direção de arte. Sua habilidade em capturar a essência de seus modelos, seja através da maquiagem ou da fotografia, fez dele um dos profissionais mais procurados da indústria. “A fotografia sempre me fascinou. Achava que era uma forma de capturar um momento, de eternizar uma mágica,” diz Torquatto.

Torquatto tem inúmeras colaborações em revistas de moda nacionais e internacionais, área onde assinou uma coluna por oito anos. No cinema e no teatro, ele contribui com sua visão criativa em projetos que vão desde desfiles de moda até óperas e espetáculos de balé. “Sempre acreditei que a beleza é uma forma de arte e cada rosto é uma tela em branco que me permite expressar minha criatividade,” afirma Torquatto.

Ao longo de três décadas, Torquatto trabalhou com algumas das figuras mais icônicas do Brasil e do mundo, incluindo Thais Araújo, Fernanda Montenegro, Gisele Bündchen, Kate Moss, Antonio Banderas e Linda Evangelista. “Acredito que a beleza vai além das tendências e cores; é sobre estimular a autoestima das pessoas,” comenta. Em tempos de redes sociais, ele se destaca por seu conteúdo autêntico e inspirador, que mistura tutoriais de maquiagem com reflexões sobre beleza e autoestima. “A acessibilidade imediata trouxe uma vulgarização da informação, mas também uma oportunidade incrível de alcançar e inspirar mais pessoas,” observa.

Torquatto é conhecido por seu papel como consultor de estilo, ajudando celebridades e pessoas comuns a descobrirem e realçarem sua melhor versão. Sua habilidade de entender as necessidades individuais e aplicar técnicas de visagismo de maneira personalizada fez dele um dos profissionais mais solicitados em eventos internacionais. Ele está sempre sintonizado nas principais tendências, criando looks completos que incluem maquiagem, penteado e estilo, compondo a beleza na totalidade.

Olhando para o futuro, ele vê a maquiagem como uma ferramenta cada vez mais poderosa de autoexpressão e empoderamento. “A maquiagem do futuro será mais inclusiva, celebrando a diversidade e a individualidade. As pessoas vão buscar produtos que não apenas realcem sua beleza, mas que também reflitam sua identidade e valores pessoais,” prevê. Ele acredita que a tecnologia continuará a desempenhar um papel crucial, com avanços que permitirão personalizações ainda mais precisas e produtos que se adaptam às necessidades específicas de cada indivíduo. “Acredito que a beleza está evoluindo para um estado de consciência maior, onde o bem-estar e a autenticidade serão tão valorizados quanto a estética,” conclui.

Entre os diversos prêmios que marcam sua trajetória, destacam-se o Prêmio Avon de Maquiagem em 2005, pelo qual foi reconhecido como o melhor maquiador do Brasil; e o Prêmio Cabelos & Cia em 2020, que consolidou sua posição como um dos principais profissionais da beleza no país.