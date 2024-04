Fernando, parceiro de Sorocaba, comemora 40 anos no Churrasco On Fire em Sorocaba

O Churrasco On Fire da dupla Fernando e Sorocaba foi realizado neste sábado, 20 de abril, em Sorocaba por um motivo especial: a comemoração dos 40 anos de Fernando. O evento no interior paulista foi realizado no UZNA, a maior arena coberta do Brasil.

O aniversariante ganhou um bolo em formato de um Tucunaré



A energia contagiante dominou o local, com fãs ansiosos para desfrutar de uma tarde repleta de entretenimento. O open churras premium, em parceria com a Frimesa, preparado pelo prestigiado “Team On Fire” foi o destaque gastronômico, oferecendo cortes selecionados e um preparo especial que encantou todos os presentes!

Fernando foi surpreendido com um bolo realista em formato de costela



O ponto alto do Churrasco On Fire Sorocaba foi a celebração do aniversário de Fernando, que aconteceu em grande estilo durante o show. Em um momento emocionante, Sorocaba, a família do Fernando, e toda a equipe do Churrasco On Fire surpreenderam Fernando com uma homenagem especial. Ele ganhou um bolo realista em formato de costela, que levou mais de 5 horas para ser feito pelo artista Fabiano Tchunnay, de Cornélio Procópio-PR, finalista e recordista do Bake Off Brasil e vencedor do Campeão Bolo Esculpido do Cake Awards, e da família Zorzanello ganhou um bolo em formato de um Tucunaré, uma espécie de peixe presente nos rios do Brasil e da América do Sul. Fernando completou 40 anos no dia 21 de abril.

Sorocaba de apresentou em cima de uma caminhonete no meio do público

Crédito: @dougvellosos



‘Quarentou! O Fernando é a minha metade, meu parceiro, meu irmão, meu amigo. Que possamos comemorar muitos mais anos de vida e sucessos juntos, sempre com essa energia incrível’, comemora Sorocaba.



“Não há maneira melhor de celebrar meu aniversário do que ao lado da minha família, dos meus amigos, da minha equipe e de todos os fãs que fazem parte dessa jornada incrível. O Churrasco On Fire em Sorocaba foi simplesmente inesquecível, cheio de surpresas emocionantes e momentos que ficarão para sempre em minha memória. Obrigado a todos que tornaram esse dia tão especial”, agradece Fernando.

No palco, Fernando e Sorocaba brilharam com um show de três horas, repleto de sucessos que animaram e emocionaram o público presente. A dupla preparou performances exclusivas e interagiu de forma cativante com os fãs, criando momentos inesquecíveis para todos os presentes.



Além da festa, o Churrasco On Fire está com uma lotada para os próximos meses, com eventos em Tangará da Serra/MT, Araçatuba/SP, Betim/MG e Pato Branco/PR.