Câmara LGBT apresenta novo Vice-Presidente Fernando Foratto

A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil anunciou nesta quarta (14/09) mudanças na sua diretoria. A principal delas é que Fernando Foratto, que era o responsável pela diretoria financeira desde 2017, foi nomeado Vice-Presidente. Fernando, fiel escudeiro da presidência, agora tem a missão de ajudar na condução da entidade no momento em que ela assume importante papel na sociedade com todos os projetos, acordos, programas, além do crescimento do número de associados bem como a diversificação no ramo dos associados, como shopping, cia aérea e parque.

Fernando Foratto vai substituir Átila Paixão que em janeiro de 2018 foi nomeado representante da entidade para o Rio de Janeiro e, em julho de 2019, assumiu a Vice-Presidência. Por conta de novos compromissos profissionais assumidos Átila deixa a diretoria da Câmara LGBT. “Devido a um novo momento profissional em minha carreira, decidi me afastar das funções de Vice-Presidente da Câmara LGBT. Agradeço aos associados, parceiros e diretoria pelos anos de convivência e trabalho, certo de que continuaremos juntos como colegas de mercado”, declarou o executivo.

Para Foratto a nova função é um desafio

Fernando assume a Vice-presidência em um momento muito próspero da entidade e tem a missão de ajudar na construção da 5ª Edição da Conferência Internacional da Diversidade – Empresas, Cultura e Turismo LGBT que acontece entre os dias 21 e 24 de novembro, dar mais visibilidade e ampliar o Programa de Fornecedores Diversos, além de contribuir para que a pesquisa “Hábitos e Consumo da População e do Turista LGBT no Brasil”, comandada pela entidade e com condução do IEMI – Inteligência de Marcado, e também condução e direitos da Câmara LGBT, seja publicada em breve.



Para Foratto a nova função é um desafio. “Aceitei com muita alegria e emoção o convite e indicação do Presidente Ricardo Gomes para assumir a vice-presidência da entidade da qual tenho muito orgulho de fazer parte. Muito me honra também a aprovação de todos os diretores em apoiá-lo na indicação do meu nome. Nestes anos, busquei aprender sempre mais, hoje me sinto seguro e preparado para esta nova função. Tenho a certeza que o aprendizado será maior ainda. Mais que auxiliar o presidente ou substitui-lo quando necessário, atribuições estas do cargo que agora assumo, faço o compromisso de continuar construindo junto a presidência e diretoria novos avanços para nossa entidade. Quero deixar meus sinceros agradecimentos ao meu antecessor Atila Paixão assim como também meus mais sinceros agradecimentos a toda a equipe da Câmara LGBT do Brasil, Diretoria, Parceiros, associados e Amigos.”

Presidente e Vice-presidência da Câmara LGBT

Para o Presidente da Câmara LGBT, Ricardo Gomes, as mudanças são naturais e necessárias para que as pessoas possam seguir novos caminhos. “Sou muito grato ao Átila que nestes anos esteve conosco na entidade nos ajudando a pensar nos caminhos que trilhamos até aqui. Desejo sucesso nas suas novas empreitadas”. O Executivo comentou também a chegada de Foratto. “Fernando sempre foi meu grande parceiro neste trabalho da Câmara LGBT. Tê-lo ao meu lado na vice-presidência é um prazer e um privilégio, além de ser um reconhecimento pelo seu trabalho e por tanta dedicação e horas e horas de aconselhamento mútuo. Tenho certeza que faremos uma boa dobradinha à frente da entidade.”

Ricardo Gomes, Presidente da Câmara LGBT

A outra mudança no corpo diretivo é a saída de Pedro Melo que assumiu a Diretoria de Qualificação e Certificação da Câmara LGBT em janeiro de 2021 e se desliga da entidade para assumir uma função voltada à sua carreira na política. “Fui convidado a integrar a Executiva do meu novo Partido PSDB e junto a esse novo cargo, assumo responsabilidades que dificultaram a minha dedicação também à Câmara. Sou muito grato pelo convite que me foi feito no ano passado e pela oportunidade. Juntos conseguimos lançar o Programa Fornecedores Diversos e filiar 60 empresas. Aprendi muito e fui muito feliz com o convívio. Saio sentindo muita gratidão e carinho por cada um e pela nossa entidade. Mesmo não compondo mais a diretoria, podem sempre contar comigo. Muito obrigado pelo apoio e inspiração.”

A função de comandar o Programa de Fornecedores Diversos e outras atividades da diretoria de Qualificação e Certificação serão conduzidas por um profissional contratado que não fará parte do corpo diretivo da Câmara LGBT e irá atuar na prestação de serviço. Segundo o Presidente algumas mudanças na estrutura são necessárias para que entidade fique mais ágil e profissional. “Chegou a hora de contratar colaboradores que possam nos atender de acordo com o tempo e demandas da entidade que não podem ser atendidas por diretores que trabalham de forma voluntária. Pedro foi importante na implantação da diretoria e do programa e por isso somos muito gratos e continuaremos contando com ele sempre que puder nos ajudar”, declarou Ricardo Gomes.