Ele é o cara: Fernando Cerello é referência entre leiloeiros

Leiloeiro oficial da Mega Leilões, o advogado é referência quando se trata do assunto.

O novo rosto do mundo dos leilões é de Fernando Cerello. A empresa que possui alcance nacional, registrou crescimento em meio a pandemia e caminha para a expansão.

Que toda crise gera oportunidades, a gente já sabe, mas existem formas estratégicas de ter um bom retorno e esse é o trabalho do Fernando. Em 2009, surgiu a Mega Leilões, que se tornou referência no mundo dos leilões online.

Na pandemia, com a taxa Selic mais baixa da história, e a instabilidade do mercado financeiro, ter um imóvel pode ser uma boa opção para quem deseja investir. Apartamentos, casas, garagens e até mansões estão disponíveis para lances cujos preços e vantagens podem ser uma oportunidade em meio à crise.

“Nos últimos seis meses, tivemos o crescimento de 30% na busca pelos serviços de leilão. Ao contrário de muitos setores, quando começou o fechamento do comércio e migração para o mundo digital, a Mega Leilões já estava preparada para fazer esse tipo de trabalho. Hoje, conseguimos vender imóveis em qualquer local do Brasil”, contou Fernando.

Sem dúvidas, o impacto causado pela pandemia do covid-19 fez crescer o número de propriedades retomadas pelos bancos, o que fez crescer consideravelmente os leilões online.

“Com o avanço da vacinação, acredito numa boa recuperação da economia prevista no segundo semestre deste ano, e com esse aquecimento, o mercado imobiliário vai ganhar mais força”, comentou.

Com especialização internacional, o trabalho do leiloeiro tornou a Mega Leilões uma das referências no serviço. Em relação aos processos de falência e recuperação judicial, a empresa atua auxiliando o administrador judicial em todo o procedimento de arrecadação e avaliação dos bens.

“Temos um serviço qualificado, desde o primeiro contato do cliente, até nossa equipe judicial, que fica responsável por toda a conferência de documentos dos imóveis. Todos os nossos leilões são realizados de forma segura em nosso site oficial. O comprador entra na data e horário do leilão, dá o lance e aguarda a confirmação do arremate”, contou.

Agora, o trabalho está se expandindo para Minas Gerais, Campo Grande e Brasília. Ao todo, já foram realizados mais de 4 mil leilões, o equivalente a 300 leilões mensais, sendo 90% de imóveis.