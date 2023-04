Fernanda Souza volta à ativa com reality sobre Sogras na Netflix

“Ilhados com a Sogra” vai reunir duplas em uma ilha com premiação em dinheiro

Já pensou genros, noras e sogras juntos em uma ilha? A Netflix sim! O streaming vai estrear sob comando da atriz e apresentadora Fernanda Souza o “Ilhados com a Sogra”, que vai reunir duplas em uma ilha com premiação em dinheiro.

Fernanda Souza vai comandar o o “Ilhados com a Sogra”na Netflix Crédito: Instagram



Sem dar detalhes de como será o programa nem a data de estreia, Fernanda Souza publicou em seu Instagram um vídeo com spoiler sobre a produção.

Casais vão competir por prêmio em um ilha ao lados das sogras Crédito: Reprodução Intagram



No “Ilhados com a Sogra” seis casais vão competir por um grande prêmio, mas ao chegarem na ilha descobrem que suas duplas na competição serão suas sogras. Na publicação, Fernanda Souza apresenta o reality aos fãs:



“Com muito prazer que apresento a vocês, nosso mais novo reality 100% brasileiro: Ilhados com a Sogra! Como é que ninguém tinha pensado em fazer um reality com essa figura tão emblemática da sociedade??? Só a Netflix mesmo para por competição, filhos, mães, casais, treta, praia, superação e Fernanda Souza tudo no mesmo reality!”



Apesar da divulgação da nova atração, nem Netflix, nem Fernanda confirmaram a data de estreia da nova produção.



“Estreia? Não tenho ideia! Enquanto isso vamo de Spoiler! Vai ser phodaaaaaaaaa! Vcs não tem noção não!”, postou a atriz.



Confira o vídeo sobre o reality publicado pela atriz e apresentadora:

