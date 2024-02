Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank apresentarão novo programa do GNT

“Quem Não Pode se Sacode” tem estreia prevista para abril

As atrizes e apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank ganharam um novo programa no canal GNT, o “Quem Não Pode se Sacode”. A atração que tem estreia prevista para abril, receberá em cada episódio, três convidados famosos que irão participar de divertidas dinâmicas que prometem proporcionar conversas reveladoras.

As dinâmicas também contarão com a participação da plateia que poderá interagir com os convidados e com as apresentadoras. Possuindo um clima leve e extrovertido, os convidados do programa dirigido por Mariana Koehler e produzido pela Formata, precisarão demonstrar muito jogo de cintura diante das brincadeiras que acontecerão no palco. Para esta primeira temporada que contará com 20 episódios, já estão confirmadas as presenças dos famosos Aline Wirley, Chay Suede, Heloísa Perissé, Igor Rickli, João Vicente, Lore Improta, Mariana Gross e Thaynara OG.

Com o objetivo de criar uma identidade solar e inspirado no Pop Art, mas com a inserção da brasilidade tropical, o cenário “Quem Não Pode se Sacode” possui um espaço versátil, contendo mais de um ambiente, permitindo assim a sua transformação no decorrer do programa, ao incorporar novos elementos (como um sofá-divã), que possibilitará a realização de várias outras interações.

Além do conteúdo exibido no programa, os fãs do canal e da apresentadora poderão assistir conteúdos digitais exclusivos nas redes sociais do GNT. Os quadros do programa foram testados pelas próprias apresentadoras, que puderam ter a experiência de tudo que seus convidados sentirão. O público poderá saber se a terapia está em dia, como elas reagiram a diversas situações e a outras dinâmicas divertidas a partir dos lançamentos semanais dos episódios após a estreia do programa prevista para abril.