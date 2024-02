Fernanda Paes Leme desabafa sobre perda de parcerias com marcas de roupa durante a gravidez: “É um estigma”

A apresentadora destacou em suas redes sociais atitudes preconceituosas de parcerias no mundo da moda em meio ao seu processo de gestação

Em um desabafo sincero compartilhado no Instagram, Fernanda Paes Leme, abriu seu coração sobre os últimos dois meses intensos de sua vida, revelando desafios e reflexões sobre estigmas na gravidez. Nesta segunda-feira (5), a apresentadora e atriz brasileira, destacou em suas redes sociais algumas atitudes questionáveis e preconceituosas de marcas de roupa durante seu processo de ser mãe.

Desde que Fernanda anunciou a gravidez e se tornou a futura mãe da Pilar, ela observou um fenômeno peculiar: algumas marcas do universo da maternidade se aproximaram, fechando contratos que a deixaram extremamente feliz. No entanto, ela também notou o afastamento de outras marcas, algumas das quais sempre foram parceiras em eventos e programas.

A questão que mais intrigou a atriz foi a atitude de marcas de roupas que, aparentemente, hesitam em vestir grávidas. A futura mãe questiona o estigma associado à moda gestante, ponderando sobre o porquê de algumas marcas temerem que suas roupas pareçam menos atraentes ao público quando usadas por mulheres grávidas. “É um estigma. Porque, gente, isso? Para parecer roupa de grávida, tornaria, sei lá, algo menos atraente ao público”, desabafou Fernanda.

A apresentadora também compartilhou a estranheza ao perceber que algumas marcas deixaram de responder às suas mensagens ou deram desculpas evasivas. Esse comportamento, segundo Fernanda, gerou reflexões sobre a verdadeira inclusão e aceitação no mundo da moda. “Algumas marcas que sempre me emprestaram roupas, simplesmente não respondem mais minhas mensagens ou dão pequenas desculpas. Estranho, vai?”, afirmou a atriz.

A frustração de Fernanda atingiu outro patamar quando ela mencionou a falta de patrocinadores para o baile da Vogue, mesmo sendo convidada pela revista. Ela expressou sua perplexidade ao notar que, apesar de seu bom momento na carreira e nas redes sociais, algumas marcas hesitaram em associar suas imagens ao evento.

“Eu me peguei refletindo, sabia sobre isso, eu quis dividir com vocês. Porque eu estou grávida sim, mas antes de tudo eu sou uma mulher ativa, estou muito ativa, pretendo ser, né? Continuar sendo assim até a minha filha e minha condição permitirem”, finalizou Fernanda, destacando que a gravidez não a torna menos comprometida com sua carreira e suas paixões.

A atriz, também compartilhou a alegria de protagonizar o programa “Na Piscina com o Fê Paes Leme” no canal GNT, além de embarcar em um grande projeto para GNT e Globoplay ao lado da Giovanna Ewbank. Ela revelou que sua vida continua agitada, mesmo com a barriga crescendo e a perspectiva de se tornar mãe.