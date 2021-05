Fernanda Lima tira dúvidas sobre colágeno com Dr. Jardis Volpe, dermato das famosas

O dermatologista ainda comentou que a perda de colágeno começa aos 25, mas que aos 40 essa perda é acelerada e chega em até 1% ao ano

Um dos assuntos mais comentados do século e de interesse entre todas as mulheres, desde as mais jovens até as mais maduras, a beleza entra em foco. O dermatologista, Jardis Volpe, queridinho das famosas, contou em detalhes sobre a perda de colágeno.

A atriz e apresentadora Fernanda Lima, participou de um bate papo com o dermatologista Jardis Volpe nas redes sociais neste domingo, 23. Aos 43 anos, Fernanda tirou dúvidas sobre perda de colágeno.

“Pasmem, mas a perda de colágeno começa aos 25 anos. Tem gente que acha que é mais tarde, mas aos 35 a 40 anos esse processo se acelera após os 40 e as mudanças já são mais perceptíveis”, comentou o médico.

Ele ainda contou que, “as rugas e a flacidez, são por causa da perda de colágeno, que após os 40 anos chega a ser 1% ao ano, nos primeiros cinco anos, e esse processo acontece quando a mulher entra na menopausa”.

Fernanda ainda contou que percebe a flacidez, principalmente, ao redor dos olhos. “Todas as vezes que me olho no espelho, vejo uma coisa nova, diferente, que antes não estava lá”, comentou a musa.

O Dr. Volpe ainda completou, “quando você belisca a região e a pele demora a voltar, esse é um dos sinais da perda de elasticidade, o que significa que sofreu uma perda de ácido hialurônico”.

A perda de gordura e ácidos trazem alguns sinais de envelhecimento, como o ‘código de barras’ na região dos lábios, bigode chinês e o famosos desabamento da pele.

Recentemente, em um bate papo recente com a atriz Claudia Raia, sobre menopausa e pele madura, Jardis comentou que existem alguns recursos, como pré-hormônios que são eficazes contra o envelhecimento precoce. “O pré-hormônio é o nome dado aos produtos que estimulam e promovem a produção natural de hormônios, como por exemplo, o fito estrogênios, que normalmente são derivados da soja, podem ser usados na pele para fazer a reposição hormonal localizada e estimular a produção de colágeno, aumento da espessura da pele e ácido hialurônico. Ele serve para fazer essa barreira no envelhecimento”, contou.

Famoso entre as atrizes, Volpe atende pacientes como, as atrizes Claudia Raia, Bruna Lombardi e Alessandra Negrini.

