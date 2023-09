Fernanda Alves troca jornalismo para ser influencer de moda

Forte no jornalismo onde falava dos famosos e política, ela teve que optar

A jornalista Fernanda Alves, dona da marca “FeFala”, abandonou a carreira para se dedicar exclusivamente à moda. Empreendedora, além do jornalismo, é ativista na causa dos dependentes químicos.

Fernanda Alves troca jornalismo por moda



“As marcas de moda e beleza me procuram muito, mas ficavam inseguras devido ao jornalismo, política… não tem como misturar, e essa fase influencer me gera muito mais dinheiro”, conta a influenciadora.

Fernanda Alves se lança como influencer de moda

Créditos: Divulgação



Aos 48 anos, mãe de um adolescente de 18, ela esbanja sensualidade, segurança e causa impacto com seus posts nas redes sociais com suas dicas, que conta com mais de 112 mil seguidores no Instagram.

“Meu público é 80% feminino. Converso por direct com a maioria, temos uma ótima relação. Dou dicas de moda, beleza, conselhos… me sinto “íntima” delas que me cobram expor meus looks, além de cuidados a com pele, procedimentos estéticos, alimentação. Sou muito vaidosa, acredito que isso desperta tamanha curiosidade devido à minha idade”, finaliza Fernanda.