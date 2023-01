Férias lacradoras: MC Loma e Gêmeas Lacração curtem dias incríveis em Maragogi, na Pousada Sol e Mar

Localizada em Alagoas e também conhecido como Ecopark, pousada é referência no tratamento aos animais

Dezembro e janeiro são os meses perfeitos para tirar férias, descansar e aproveitar a família. E foi exatamente isso que a MC Loma e suas primas, as gêmeas lacração, Mirella e Mariely Santos, fizeram.

O destino escolhido foi nada mais, nada menos que Maragogi, em Alagoas. A Pousada Sol e Mar foi a hospedagem escolhida pelas pernambucanas mais queridas e carismáticas do Brasil. Conhecida pelo ótimo atendimento aos hóspedes e cuidado com os animais, a Pousada Sol e Mar traz um enorme enriquecimento ambiental e qualidade de vida.

A Pousada Sol e Mar também pode ser chamada de Ecopark, de acordo com o dono do lugar, o empresário Murilo Loureiro, um dos maiores elogios que eles escutam é sobre o tratamento com os animais. “É um momento único, e nós sempre buscamos trazer o melhor de nossa pousada para todos que nos visitam e, também, para os animais que estão por aqui”, explica.

E não é a primeira vez que Loma, Mirella e Mariely visitam a pousada, as três são visitas frequentes. “Mc Loma e as gêmeas, podemos dizer que já fazem parte da família, as mesmas já frequentam nossa pousada há mais de 6 anos. Sempre elogiando as melhorias, frisando o quanto as comidas de nosso restaurante são saborosas, e o atendimento único”, conta o empresário.

Além delas, nomes como Taynara Cabral, Richard Rasmussem, Mayara Araújo, Tiago Jacomo, Rhenata Schmidt, Gabriel Farias, e muitos outros já passaram por lá. E não é só durante as férias que a Pousada Sol e Mar recebe os clientes. Por ser um local turístico na região de Maragogi, são mais de 100 visitas diárias na baixa temporada e mais de 300 na alta temporada. “É um local turístico para todos que visitam nossa região, e com a visita você consegue aprender um pouco mais sobre cada animal, seja ele exótico ou silvestre, trazendo sempre para os visitantes uma educação ambiental em toda visita”, finaliza Murilo.

Além disso, a Pousada Sol e Mar tem a previsão de receber nessas férias um total de 9.000 visitantes, com aumento de 50% do fluxo de pessoas em relação à média do mês de janeiro, por conta da estadia das influenciadoras no local. Nesse período também foi registrado o recorde de visitantes do Ecopark.