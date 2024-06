Férias de Julho: eventos culturais e musicais prometem entretenimento para todos

No Brasil, o mês de julho é tradicionalmente associado às férias escolares e é um período marcado por uma série de atividades culturais, musicais e espetáculos que atraem pessoas de todas as idades. Para aqueles que desejam aproveitar o período e se familiarizar com a rica diversidade cultural do Brasil, a Eventim, segunda maior empresa na venda de ingressos do mundo, destaca algumas opções imperdíveis.

Valencianas: Alceu Valença e orquestra Ouro Preto

A turnê de despedida “Leve com Você” da consagrada banda Natiruts é uma das principais atrações. A banda, conhecida por suas letras marcantes e ritmos envolventes, passará por 18 cidades brasileiras. Durante o mês de julho, serão dois shows: em Natal (RN) no dia 13 e em João Pessoa (PB) no dia 20.

Ingressos e mais informações estão disponíveis e custam a partir de R$75.

Gostava Mais dos Pais | Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo

Outra opção imperdível é o concerto “Valencianas”, resultado da parceria entre o cantor pernambucano Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto. O espetáculo traz arranjos surpreendentes para sucessos do artista e acontecerá no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), nos dias 26 e 27 de julho, às 20h30.

Os ingressos já estão disponíveis e custam a partir de R$110.

Cirque du Soleil – Crystal SP

Para os amantes do teatro, a comédia “Gostava Mais dos Pais” é uma excelente escolha. Estrelada por Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho, a peça aborda com humor as dificuldades de se posicionar no mundo contemporâneo, sendo filhos de dois ícones do riso: Chico Anysio e Lucio Mauro. As apresentações ocorrem até 7 de julho no Teatro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ingressos e mais informações estão disponíveis e custam a partir de R$39,60.

Blow UP – Edição Especial

O Cirque du Soleil – Crystal chega a São Paulo para uma temporada de espetáculos que promete encantar o público com uma combinação deslumbrante de patinação no gelo e acrobacias. O espetáculo será realizado no Parque Villa-Lobos, entre os dias 5 de julho e 6 de outubro. A maior tenda já trazida pelo Cirque du Soleil ao Brasil promete uma experiência imersiva inesquecível.

Ingressos e mais informações estão disponíveis com valor a partir de R$342.

Por fim, a exposição Blow UP, no Shopping Anália Franco, em São Paulo, traz arte inflável, luz e cor, oferecendo diversão para pessoas de todas as idades. As obras criam novos espaços de socialização física, digital e cultural, proporcionando um misto de espanto, curiosidade, reflexão e diversão.

Os ingressos custam a partir de R$30 e estão disponíveis, assim como outras informações.

Essas atrações prometem tornar as férias de julho um período inesquecível, repleto de cultura e diversão para toda a família. Não perca a oportunidade de participar desses eventos e enriquecer suas férias com momentos únicos e memoráveis.