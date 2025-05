Fenômeno pop, Isa Buzzi inicia turnê 2.0 nesta sexta

Depois de percorrer 15 cidades com a “Primeira Turnê” em 2024, Isa Buzzi volta à estrada com a “Primeira Turnê 2.0”. Com 18 datas confirmadas, a artista reafirma sua força no novo pop nacional: 60% dos ingressos foram vendidos nas primeiras 24 horas.

A estreia será nesta sexta-feira (9), em Ribeirão Preto (SP). O show promete uma experiência mais intensa, com repertório autoral e releituras de artistas como Rita Lee, Luísa Sonza, Amy Winehouse e Claudinho & Buchecha.

Com sucessos como “Direitos Autorais” e “Obcecada”, Isa mescla atitude pop, energia do rock e presença de palco. A nova turnê reforça sua conexão com o público e consolida seu crescimento no cenário musical.

Quem é Isa Buzzi

Aos 22 anos, Isa Buzzi mistura pop, rock e R&B em composições que falam de amor, relacionamentos e empoderamento feminino. Começou a cantar na infância como forma de vencer a timidez e, aos 15, passou a publicar covers no YouTube. Em 2019, lançou seu primeiro EP.

Em 2021, firmou parceria com a Angorá Music. Dois anos depois, assinou com a gravadora Deck, responsável por nomes como Pitty e Alceu Valença. Em 2023, “Direitos Autorais” se tornou um hit no YouTube, seguido por “Vilã”. A cantora venceu o Prêmio Multishow na categoria “Brasil”, por votação popular.

Em 2024, lançou os singles “ex.ploda”, “carente” e “Obcecada”, este último com mais de 130 milhões de execuções no YouTube Shorts. A primeira turnê passou por 15 cidades e teve sessões esgotadas.

Isa também foi indicada ao Prêmio Claro Música e destaque em veículos como Billboard, POPline e Gshow, além de ter aparecido no “Jornal Nacional” e no “Altas Horas”.

Datas da “Primeira Turnê 2.0”

10/5 – Campinas (SP)

17/5 – Brasília (DF) – Festival “Projeto Dia S” (show gratuito)

18/5 – Goiânia (GO)

25/5 – Vitória (ES) – Últimos ingressos

30/5 – Londrina (PR)

31/5 – Curitiba (PR) – Últimos ingressos

1/6 – Blumenau (SC)

7/6 – Porto (Portugal)

8/6 – Lisboa (Portugal)

21/6 – Florianópolis (SC) – Últimos ingressos

22/6 – Porto Alegre (RS)

28/6 – São Paulo (SP)