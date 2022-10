Fenômeno do forró, Luan Estilizado grava novo DVD com 10 músicas inéditas

Campina Grande é a cidade escolhida para ser palco do projeto No Meu Lugar

Luan Estilizado, fenômeno do forró, gravou nesta quinta-feira (6), em Campina Grande (PB), o DVD No Meu Lugar, com muitas surpresas e novidades! O cantor presenteou os fãs com 10 faixas inéditas de seu novo projeto!

Realizado com o trabalho, Luan Estilizado antecipa ao público como serão as canções de seu novo DVD: “Há meses a gente vem preparando o repertório e toda a produção musical. Escolhemos as músicas a dedo. Serão 10 inéditas. Músicas falando de amor e que acho que todos os nossos fãs vão gostar”.

O DVD não foi intitulado No Meu Lugar por acaso.

O DVD não foi intitulado No Meu Lugar por acaso. Gravado na FIEP (Federação das Indústrias do Estado da Paraíba), Luan Estilizado retorna a Campina Grande, cidade paraibana que acolheu seu trabalho no início da carreira e onde começou a fazer sucesso no Nordeste brasileiro.

“Vai ter um gostinho ainda mais especial. Campina Grande foi a primeira cidade que me abraçou, a primeira a me dar oportunidade. Minha história começou lá nos barzinhos de Campina. Depois partimos para outras cidades. Não poderia ser em outro lugar. São mais de 10 anos de história, e tenho certeza de que esse DVD ficará marcado na minha história”, celebra o cantor.