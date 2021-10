Felippe Valadão, Thiago Gagliasso, Sikera Jr deixam mensagem de apoio a Mauricio Souza

O jogador de vôlei Mauricio Souza recebeu mensagens de apoio de alguns famosos após pedido de desculpas por mensagens de cunho homofóbico

O jogador Maurício Souza foi demitido do Minas Clube. Após fazer uma série de postagens de cunho preconceituoso em seu Instagram e o clube do qual ele joga perder patrocinadores, o próprio resolveu fazer um pedido de desculpas via vídeo.

Thiago Gagliasso foi mais além e escreveu: “não pede desculpa pra lazarento nenhum”. Foto: Tv e Famosos



Alguns famosos manifestaram seu apoio ao jogador de vôlei, entre eles Sikera Jr que escreveu “Deus te abençoe e proteja”. Já Thiago Gagliasso foi bem menos polido em suas palavras: “Pede desculpa pra lazarento nenhum. Você não errou.” E Felippe Valadão postou: “Estamos com você guerreiro. Você é top campeão”.

Sikêra Jr no Instagram do jogador Maurício Souza



As declarações de Maurício geraram muito mal estar entre a comunidade LGBTQIA+, inclusive em alguns momentos o atleta também postou a seguinte mensagem com discurso simplista: “Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo… Não se depender de mim, se tem que escolher um lado eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideais”.

Declaração de Maurício nas redes sociais



Diante da manifestação de grupos em defesa das minorias na internet, a perda de patrocinadores e o foco nas declarações do jogador ter ganho visibilidade de uma forma negativa, o jogador foi desligado.

É importante lembrar que homofobia é crime e está previsto em Lei. Quanto a isso não há o que se discutir.