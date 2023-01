Felipe e Rodrigo lançam “Beijo, fumaça e mentira” em parceria com Fernando e Sorocaba

Dupla lança nova música após sucesso “Média Boa” que viralizou nas redes sociais

A dupla Felipe e Rodrigo já caiu no gosto do público ainda com a primeira música lançada: “Média Boa”. O single viralizou nas redes sociais, principalmente no Tik Tok em que conta com mais de 250 mil víeos na plataforma. No Instagram, eles alcançaram a marca de 260 mil criações de vídeos, fazendo da música a canção sertaneja mais viralizada nas redes sociais em 2022.

A dupla afirma que a gravação do DVD é a realização de um sonho (Foto: Divulgação)



No Spotify, o primeiro trabalho ultrapassou a casa de 39 milhões de reproduções, e os meninos contam mais de 5,5 milhões de ouvintes mensais. O sucesso tem sido tanto que “Média Boa” já está há mais de dois meses no TOP 50 da plataforma entre as músicas mais tocadas, atingindo o top 8 na plataforma. No YouTube a dupla segue também em alta. O videoclipe de “Média Boa” já ultrapassou a marca de 14M de visualizações.

Dupla lança nova música nesta quinta-feira (19) (Foto: Divulgação)



Para alavancar o sucesso, a dupla lança, nesta quinta-feira (19), a partir das 21h, o single “Beijo, fumaça e mentira” em parceria com Fernando e Sorocaba. “Me lembro quando o Lipera abriu a guia da música para me mostrar. Estávamos em um quarto de hotel no Rio de janeiro e assim que falou o nome da música, já achei muito forte. De primeira, já tivemos a certeza absoluta que ela precisava estar no projeto”, afirmou Rodrigo. “Estamos com uma expectativa muito alta com essa música. Torcemos para que o público goste e abrace, assim como os outros singles que lançamos”, Felipe completou.

Felipe e Rodrigo fazem parte da nova safra da música sertaneja (Foto: Divulgação)



Antes de iniciarem a carreira de vocalistas, a dupla foi responsável por composições de sucesso na voz de artistas como Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Luan Santana e Gusttavo Lima. Foi esse talento nato de ambos os cantores que chamou a atenção dos empresários Pablo e Lucas Linhares e da dupla Matheus & Kauan, que hoje empresariam o projeto.



A canção, que faz parte do DVD “No sentimento” produzido por Eduardo Pepato, está no primeiro volume do projeto que conta com 9 faixas dentre elas o hit “Média Boa” e a canção “Chip novo”, que contou com a participação de Luan Santana. “A gravação desse DVD pra gente foi a realização de um sonho. A música é o que nos une e como compositores poder escolher o repertório do nosso DVD, pensando no público foi muito especial”, concluiu Rodrigo.